Renesas on tuonut RZ/G-sarjaansa kaksi uutta 64-bittistä sovellusprosessoria, joiden valmiustilan tehonkulutus putoaa noin yhden milliwatin tasolle. RZ/G3L- ja RZ/G3SE-piirit voivat pitää Linux-järjestelmän muistissa syvässä valmiustilassa ja palata nopeasti takaisin käyttöön.
Uudet prosessorit on tarkoitettu etenkin teollisuuden HMI-järjestelmiin, IoT-reunalaitteisiin sekä erilaisiin yhdyskäytäviin. Renesasin mukaan pieni valmiustilan kulutus sopii hyvin laitteisiin, joiden pitää pysyä jatkuvasti yhteydessä verkkoon mutta jotka ovat suuren osan ajasta vähäisellä kuormalla.
RZ/G3L ja RZ/G3SE sisältävät mallista riippuen kaksi tai neljä Arm Cortex-A55 -ydintä, joiden kellotaajuus yltää 1,2 gigahertsiin. Lisäksi mukana on 200 megahertsin Cortex-M33-apuprosessori.
RZ/G3L on kaksikosta graafisesti tehokkaampi. Se sisältää 3D-grafiikkasuorittimen ja H.264-videokoodekin, joten Renesas asemoi sen esimerkiksi älykkäisiin vähittäiskaupan päätelaitteisiin ja lääketieteellisiin käyttöliittymiin. RZ/G3SE on tarkoitettu yksinkertaisempia näyttötoimintoja tarvitseviin laitteisiin, kuten sähköautojen latauslaitteisiin ja teollisuuden yhdyskäytäviin.
Piirit ovat nastayhteensopivia, joten samalla piirilevysuunnittelulla voidaan toteuttaa eri suorituskykyisiä tuoteversioita. Liitäntöihin kuuluvat PCI Express, USB sekä TSN-ominaisuuksia tukeva gigabitin Ethernet. PCIe-väylän kautta järjestelmään voidaan liittää esimerkiksi 5G- tai Wi-Fi 6 -moduuli tai erillinen AI-kiihdytin. TSN-tuki puolestaan mahdollistaa deterministisemmän ja pienen viiveen Ethernet-liikenteen teollisuusverkoissa.
Prosessoreissa on ECC-suojaus sekä sisäiselle muistille että ulkoiselle DDR-muistiliitännälle. Tietoturvaominaisuuksiin kuuluvat Secure Boot, Arm TrustZone, Renesasin Secure IP sekä manipuloinnin tunnistus.
Molemmille ohjaimille on tarjolla myös SMARC 2.1 -moduuliin perustuva kehitysalusta.