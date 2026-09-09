Skotlantilainen Purelifi, yksi valoon perustuvan langattoman tiedonsiirron pioneereista, on asetettu maksukyvyttömyysmenettelyyn. Itse LiFi-tekniikka saatiin toimimaan ja tietoturva oli yksi sen vahvimmista valteista, mutta rahat loppuivat ennen kuin liiketoiminta ehti kannattavaksi. Kaikki yhtiön 42 työntekijää on irtisanottu.
Purelifi perustettiin 14 vuotta sitten Edinburghin yliopiston spin-off-yrityksenä. Yhtiön taustalla oli professori Harald Haas, joka lanseerasi LiFi-käsitteen vuonna 2011 esitellessään julkisesti, kuinka tavallisia LED-valoja voitiin käyttää nopeaan langattomaan tiedonsiirtoon.
LiFi käyttää langattomaan yhteyteen valoa radioaaltojen sijaan. Yksi tekniikan suurista eduista on tietoturva. Koska valo ei läpäise seiniä radioaaltojen tavoin, yhteys voidaan fyysisesti rajata esimerkiksi yhteen huoneeseen tai tietylle alueelle. Tämä tekee verkon salakuuntelusta rakennuksen ulkopuolelta huomattavasti vaikeampaa. Fyysisen suojauksen lisäksi yhteydet voidaan suojata normaalilla salauksella ja muilla verkkotason tietoturvamekanismeilla.
Purelifi ei selvittäjien mukaan kaatunut siihen, ettei tekniikka olisi toiminut. Yhtiö oli kehittänyt kaupallisia tuotteita, rakentanut laajan patenttisalkun ja saanut tuotteistaan myös liikevaihtoa.
Ongelmaksi muodostuivat sen sijaan rahat ja kallis muutos liiketoimintamallissa.
Purelifi oli alun perin keskittynyt patentoimansa tekniikan lisensointiin muille valmistajille. Myöhemmin strategiaa muutettiin ja yhtiö ryhtyi valmistamaan omaa laitteistoaan. Selvittäjä BTG Begbies Traynorin mukaan tämä osoittautui huomattavasti ennakoitua kalliimmaksi.
Vuoden 2026 toisen neljänneksen loppuun mennessä yhtiön rahat olivat käytännössä loppuneet. Purelifi olisi tarvinnut lisää pääomaa kattaakseen tappiot siihen asti, että toiminta olisi muuttunut kannattavaksi, mutta uutta rahoitusta ei enää löytynyt.
Selvittäjät pyrkivät nyt realisoimaan Purelifin omaisuuden velkojien hyväksi. Arvokkaimpiin omaisuuseriin kuuluu vuosien kehitystyön aikana syntynyt patenttisalkku.