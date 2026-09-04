5G-verkon peittoa voidaan parantaa etenkin solujen reuna-alueilla ja sisätiloissa ilman tukiasemien lähetystehon kasvattamista tai uuden verkkoinfrastruktuurin rakentamista. Anritsu ja Mediatek ovat nyt verifioineet tähän tarkoitetut 3GPP Release 17 -ominaisuudet.
Kyse on 5G NR:n Coverage Enhancement -toiminnoista, joilla parannetaan päätelaitteen ja verkon välistä yhteyttä heikoissa radio-olosuhteissa. Erityisesti parannukset kohdistuvat uplinkiin eli päätelaitteelta tukiasemalle kulkevaan liikenteeseen, joka muodostuu usein peiton rajoittavaksi tekijäksi.
Release 17 tuo käyttöön useita mekanismeja, joissa päätelaitteen lähetyksiä voidaan toistaa tai jakaa pidemmälle ajalle. Näitä ovat muun muassa Msg3-toisto, parannettu PUSCH Repetition Type A sekä Transport Block over Multiple Slots eli TBoMS.
Toistojen ansiosta tukiasema pystyy vastaanottamaan päätelaitteen lähetyksen luotettavammin myös silloin, kun radiosignaali on heikko. Tämä voi parantaa 5G-yhteyksiä esimerkiksi rakennusten sisällä ja solujen reuna-alueilla ilman päätelaitteen lähetystehon kasvattamista.
Anritsu on verifioinut 3GPP RAN5:n Release 17 Coverage Enhancement -testit yhteistyössä Mediatekin kanssa. Testeissä käytettiin Mediatekin M60 -päätelaitetta ja Anritsun ME7834NR-testialustaa.
Vaatimustenmukaisuustestit perustuvat 3GPP:n TS 38.523-1 -määritykseen. Anritsu on toimittanut testit 3GPP:n RAN5-työryhmälle, mikä vie Release 17:n peittoparannuksia jälleen askeleen lähemmäksi kaupallisia 5G-päätelaitteita.