Tekoälyagentit ovat muuttamassa myös kyberrikollisuutta. Cybernewsin tutkijat löysivät palvelimen, jolla AI-agentti automatisoi lähes koko kiristyshyökkäyksen kohteen tiedustelusta datan varastamiseen ja lunnaiden määrittämiseen. Tekoälyn käyttökustannukset jäivät halvimmillaan 40 senttiin yritystä kohti.
Cybernewsin tietoturvatutkijat löysivät heinäkuussa avoimeksi jääneen palvelimen, joka kuului venäjänkielisen The Gentlemen -kiristyshaittaohjelmaryhmän kumppanille. Palvelimella oli 3,1 teratavua yli 30 yritykseltä varastettua dataa sekä käytännössä koko hyökkäysoperaation infrastruktuuri.
The Gentlemen havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2025. Cybernewsin mukaan ryhmä on ilmoittanut vuodessa noin 700 uhrista. Löydetty palvelin ei kuitenkaan kuulunut välttämättä ryhmän ydintiimille vaan sen kumppanitoimijalle, jota Cybernews kuvaa venäjänkieliseksi uhkatoimijaksi.
Operaation kiinnostavin osa oli sen automatisoinnin aste. Hyökkäysten takana toimi avoimen lähdekoodin Hermes AI-agentti, jota Cybernewsin mukaan ajettiin DeepSeek-V4-Pro-mallilla. Ihmisen osallistuminen jäi vähäiseksi.
Hyökkääjä syötti agentille tyypillisesti GitLab-palvelimen osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnukset oli todennäköisesti saatu tietoja varastavilta haittaohjelmilta tai ostettu alkuperäisen pääsyn välittäjiltä. Tämän jälkeen agentti mukautti hyökkäysskriptit kohdeyrityksen ympäristöön.
Agentti pystyi hoitamaan tiedustelua, murtautumisen jälkeisiä toimia ja datan siirtämistä hyökkääjälle. Palvelimelta löytyi 86 tekoälyn generoimaa Python-skriptiä, jotka oli konfiguroitu todellisia uhreja varten. Agentille oli lisäksi rakennettu MCP-rajapinta Penelope-työkaluun, jonka kautta se pystyi käyttämään murrettuihin järjestelmiin muodostettuja reverse shell -yhteyksiä.
Cybernewsin mukaan yksi agentti pystyi käsittelemään useita yrityksiä samanaikaisesti. Tekoälyä käytettiin hyökkäysketjun kaikissa vaiheissa aina lunnaiden määrän määrittämiseen asti.
Samalla perinteinen ransomware-malli oli muuttunut. Tässä operaatiossa hyökkääjä ei enää salannut uhrien tiedostoja, vaan keskittyi niiden varastamiseen. AI laati varastetun aineiston perusteella yrityksestä niin sanotun painostusraportin ja arvioi, kuinka suuren lunnaiden maksamiseen uhri voitaisiin saada suostumaan.
Automatisointi tekee toiminnasta erittäin halpaa. Palvelimelta löytyneiden lokien perusteella tekoälymallin tokenkulut olivat vain noin 0,40–4 dollaria yhtä kohdeyritystä kohti. Luku ei sisällä palvelininfrastruktuuria, hankittuja tunnuksia eikä muita hyökkäyksen kustannuksia.