Qt Groupin viime syksynä ostama IAR laajentaa sulautettujen järjestelmien kehitysympäristönsä natiivisti Linuxiin. Muutos tuo saman sertifioidun työkaluketjun kehittäjien Linux-työasemille ja Linuxissa pyöriviin CI-järjestelmiin.

Helsinkiin suunnitellun suuren tekoälylaskentakeskuksen tuottama lämpö aiotaan syöttää Helenin kaukolämpöverkkoon. Onzeron mukaan laskennassa syntyvästä lämmöstä voidaan ottaa talteen jopa 99 prosenttia.

Saksalainen komponenttijakelija Rutronik ottaa valikoimiinsa kiinalaisen Gigadevicen mikro-ohjaimet. Uusi jakelusopimus kattaa koko EMEA-alueen sekä Kaakkois-Aasian ja tuo samalla eurooppalaisille laitevalmistajille uuden laajan vaihtoehdon mikro-ohjainten hankintaan.

Neljä vuotta sitten F-Securesta irrotettu yritysten tietoturvaan keskittyvä WithSecure siirtää Salesforce-ympäristöjen suojaamiseen keskittyvän Cloud Protection -liiketoimintansa omaksi yhtiökseen. Uusi Cloud Protection by WithSecure keskittyy yksinomaan Salesforcen pilvipalvelujen ja niissä käsiteltävän datan suojaamiseen.

Norjalainen Sensibel on esitellyt optiseen MEMS-tekniikkaan perustuvan SBM140B-mikrofonin, jonka dynamiikka yltää 136 desibeliin. Valmistajan mukaan vastaavaan suorituskykyyn ei päästä perinteisillä kapasitiivisilla MEMS-mikrofoneilla.

Kajaaniin rakennettavaa LUMI-AI-supertietokonetta ei ole tarkoitus käyttää vain perinteisten komentorivien ja graafisten käyttöliittymien kautta. CSC:n Pekka Mannisen mukaan tekoälyagentit voivat muuttaa perusteellisesti tapaa, jolla tutkijat käyttävät supertietokoneita.

Kajaaniin rakennettavan LUMI-AI-supertietokoneen toimittaa ranskalainen Bull. Lähes 388 miljoonan euron järjestelmä perustuu AMD:n seuraavan sukupolven Instinct MI430X -grafiikkaprosessoreihin ja 256-ytimisiin EPYC-prosessoreihin.

Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki lupaa yhtiön paljon keskustelua herättäneen Donut Batteryn autodemoon alle vuoden kuluessa. Lehtimäen mukaan akkua tullaan demonstroimaan autossa, vaikka tuotantoautosta ei tässä vaiheessa vielä ole kyse.

EU:n kyberkestävyyssäädös CRA tuo yrityksille lisää työtä, mutta muuttaa samalla perusteellisesti sitä, miten digitaalisten tuotteiden elinkaarta pitää ajatella, kirjoittaa Schneider Electricin asiantuntija Marko Latvasalo.

Seco tuo markkinoille SMARC-moduulin, jonka avulla Arduino-alustalla kehitetty tekoälysovellus voidaan siirtää teolliseen tuotteeseen ilman koko ohjelmistotyön aloittamista alusta. Uusi moduuli perustuu Qualcommin Dragonwing IQ8 -alustaan ja tarjoaa enimmillään 40 TOPSin tekoälysuorituskyvyn.

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja ei itse käytä tekoälyä ja pitää sen ympärillä käytävää keskustelua pitkälti hypetyksenä. Silti hän näkee tekoälyssä mahdollisuuden yhtä suureen muutokseen kuin teollisessa vallankumouksessa. Osin jopa suurempaan.

Tekoälyagentit ovat tulleet nopeasti ohjelmistokehitykseen, mutta sulautetuissa järjestelmissä niiden käyttö ei ole yhtä suoraviivaista kuin pilvi-, web- tai työpöytäsovelluksissa. Qt:n mukaan agenttipohjainen kehitys sopii myös sulautettuihin laitteisiin, mutta vain jos agentti tuntee kohdelaitteiston rajoitteet ja ihmisen tekemä tarkastus säilyy osana kehitysprosessia.

Nvidia on amerikkalaistietojen mukaan ostamassa Hugging Facen 12,9 miljardilla dollarilla. Jos kauppa toteutuu, Nvidia saa haltuunsa yhden avoimen tekoälyn tärkeimmistä jakelu- ja kehitysalustoista.

Tekoäly ei ole vielä tuonut kyberrikollisille täysin uusia hyökkäystapoja. Sen sijaan se on tehnyt vanhoista keinoista niin nopeita, halpoja ja helposti skaalattavia, että hyökkäysten talous on muuttunut perusteellisesti, arvioi Check Point Softwaren johtava kyberturvallisuuden asiantuntija Jarno Ahlström.

Tekoälyn käyttöönotto etenee monissa yrityksissä nopeammin kuin tietoturvakäytännöt ehtivät mukaan. Check Point Software Technologiesin Suomen ja Baltian maajohtaja Viivi Tynjälä muistuttaa, ettei tekoälyä voi jättää valvomaan itse itseään.

Hiilinanoputkiteknologiaa kehittävä Canatu muuttaa strategiaansa. Yhtiö katsoo teknologiansa olevan nyt siinä vaiheessa, että painopiste voidaan siirtää tutkimus- ja asiakasprojekteista CNT-teknologiaan perustuvien tuotteiden ja tuotantoratkaisujen skaalaamiseen. Puolijohdeteollisuudesta tulee yhtiön tärkein kasvumoottori.

Patria on demonstroinut raskaan AMV-panssariajoneuvon etäohjausta Japanista Suomeen yli 7 800 kilometrin päästä. Demon kiinnostavaksi tekee myös suomalaisen teknologian vahva rooli, sillä mukana olivat Patrian lisäksi Nokia, Iceye, Basemark ja Savox sekä tietoliikenneyhteyden toimittanut Telia.

Paristokäyttöisen anturilaitteen pääprosessori joudutaan usein herättämään vain tarkistamaan, onko ympäristössä tapahtunut mitään kiinnostavaa. Norjalainen Nanopower Semiconductor haluaa poistaa nämä turhat herätykset uudella nPZ2100-piirillään.

NXP vie Ethernetin entistä syvemmälle teollisuusverkkoon. Uuden MCX A5 -mikro-ohjainperheen avulla anturit, toimilaitteet ja muut pienet kenttälaitteet voidaan liittää suoraan IP-pohjaiseen verkkoon 10BASE-T1S-Ethernetillä. Samalla aivan verkon reunalle saadaan postkvanttisalaukseen perustuva suojaus.

OpenAI on julkistanut ensimmäisiä mittaustuloksia omasta Jalapeno-tekoälypiiristään. Piiri on suunniteltu erityisesti kielimallien inferenssiin ja interaktiivisiin tekoälyagentteihin, joissa sekä suuri läpimeno että pieni viive ovat tärkeitä.