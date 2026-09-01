Qt Groupin viime syksynä ostama IAR laajentaa sulautettujen järjestelmien kehitysympäristönsä natiivisti Linuxiin. Muutos tuo saman sertifioidun työkaluketjun kehittäjien Linux-työasemille ja Linuxissa pyöriviin CI-järjestelmiin.
Sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitys on siirtynyt nopeasti automatisoituihin CI- eli jatkuvan integraation ympäristöihin, jotka toimivat usein Linuxissa. Turvallisuuskriittisessä kehityksessä käytettävät sertifioidut työkalut eivät ole seuranneet kehitystä yhtä nopeasti.
IAR:n tapauksessa tämä on tarkoittanut käytännössä ympäristön jakautumista. Varsinainen kehitysympäristö on ollut Windowsissa, kun automatisoidut käännös- ja testausprosessit ovat voineet toimia Linuxissa.
Nyt IAR Platformin kehitysympäristö toimii natiivisti sekä Windowsissa että Linuxissa. Molemmissa voidaan käyttää samaa sertifioitua kääntäjää ja debuggeria. IAR:n mukaan myös käännösten binääritulokset pysyvät samoina käyttöjärjestelmästä riippumatta.
Tämä on erityisen tärkeää turvallisuuskriittisissä ja sertifiointia vaativissa sulautetuissa järjestelmissä. Kehitysympäristön muuttaminen voi muutoin johtaa työkaluketjun uudelleenvalidointiin tai ainakin aiheuttaa lisätyötä sen osoittamisessa, että ohjelmisto rakennetaan edelleen hyväksytyllä tavalla.
Uusi monialustainen IDE perustuu Qt Frameworkiin. Sertifioitu kääntäjä ja debuggeri on integroitu suoraan kehitysympäristöön, ja työkaluketju tukee myös CMake-pohjaisia rakennusprosesseja. Lisäksi IAR:n työkalut voidaan integroida Visual Studio Codeen.
Qt Group osti ruotsalaisen IAR Systemsin kokonaan lokakuussa 2025. IAR toimii Qt Groupissa itsenäisenä liiketoimintayksikkönä. Linux-tuen myötä Qt:n oma teknologia näkyy nyt konkreettisesti myös IAR:n kehitysympäristössä.