Saksalainen komponenttijakelija Rutronik ottaa valikoimiinsa kiinalaisen Gigadevicen mikro-ohjaimet. Uusi jakelusopimus kattaa koko EMEA-alueen sekä Kaakkois-Aasian ja tuo samalla eurooppalaisille laitevalmistajille uuden laajan vaihtoehdon mikro-ohjainten hankintaan.
Sopimuksen keskiössä on Gigadevicen GD32-perhe, johon kuuluu sekä Arm Cortex-M- että RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvia 32-bittisiä mikro-ohjaimia. Valikoima ulottuu edullisista perusohjaimista tehokkaisiin reaaliaikaisiin sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettuihin piireihin.
Rutronikille Gigadevice merkitsee ennen kaikkea MCU-valikoiman selvää laajentamista. Yhtiön mukaan kysyntää kasvattavat teollisuuden digitalisaatio, reuna- eli edge-tekoäly, älykkäät sähköverkot, autoelektroniikka ja IoT. Samalla asiakkaat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota komponenttien pitkän aikavälin saatavuuteen ja toimitusketjujen kestävyyteen.
GD32-perheen vahvuutena Rutronik pitää skaalautuvuutta. Samasta tuoteperheestä löytyy entry- ja perustason ohjaimien lisäksi high-performance-ohjaimia. Piirien ympärille GigaDevice tarjoaa kehitystyökalut, evaluointikortit, SDK:t, RTOS-tuen ja tietoturvaratkaisuja.
– Gigadevicen kanssa laajennamme valikoimaamme valmistajalla, joka yhdistää mikro-ohjaimet sekä kasvavan sensori- ja analogiapiirien valikoiman erittäin laajaksi alustaksi, Rutronikin myyntijohtaja Dirk Finstel sanoo. Hänen mukaansa GD32-ohjainten lisäksi yhteistyössä painavat toimitusvarmuus ja kattava kehitysekosysteemi.
Gigadevicelle sopimus puolestaan avaa huomattavasti nykyistä laajemman jakelukanavan Eurooppaan. Rutronikilla on noin 40 000 asiakasta, ja yhtiön vuoden 2025 liikevaihto oli noin miljardi euroa. Gigadevice korostaa erityisesti Rutronikin paikallista teknistä tukea ja asiakassuhteita Euroopassa.
Sopimus ei rajoitu mikro-ohjaimiin. Rutronik alkaa jakaa EMEA-alueella myös GigaDevicen antureita ja tehonhallintapiirejä. Yhtiö puolijohdevalikoimaan kuuluvat lisäksi flash-muistit ja analogiapiirit.