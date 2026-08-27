NXP vie Ethernetin entistä syvemmälle teollisuusverkkoon. Uuden MCX A5 -mikro-ohjainperheen avulla anturit, toimilaitteet ja muut pienet kenttälaitteet voidaan liittää suoraan IP-pohjaiseen verkkoon 10BASE-T1S-Ethernetillä. Samalla aivan verkon reunalle saadaan postkvanttisalaukseen perustuva suojaus.
10BASE-T1S käyttää yhtä kierrettyä johdinparia ja tukee multidrop-kytkentää, jossa useita laitteita voidaan liittää samaan kaapeliin. Tekniikka tarjoaa siten Ethernet-vaihtoehdon esimerkiksi RS-485 kaltaisille perinteisille teollisuusliitännöille.
MCX A5ä NXP on integroinut 10BASE-T1S digitaalisen PHY-osan suoraan mikro-ohjaimeen. Kaapelin analogiseen liitäntään tarvitaan edelleen erillinen PMD-piiri, esimerkiksi NXP TJF1410. Ratkaisu vähentää Ethernet-solmun komponenttien määrää ja yksinkertaistaa toteutusta.
Uutta on myös verkon topologian automaattinen tunnistus. MCX A5 pystyy tunnistamaan ja kartoittamaan verkkoon liitetyt laitteet. NXP mukaan kyseessä on alan ensimmäinen langallinen 10BASE-T1S-mikro-ohjain, jossa tällainen topology discovery -toiminto on mukana.
Myös tietoturva ulottuu nyt samalle tasolle. MCX A5 tukee postkvanttikryptografiaa ja sisältää PQC-pohjaisen laitteistollisen luottamusjuuren. Sen avulla voidaan suojata muun muassa laitteen käynnistys, ohjelmistopäivitykset, attestointi ja debug-yhteyden autentikointi. Piiri on PSA Certified Level 3 -sertifioitu.
Tämä on erityisen tärkeää teollisuuslaitteissa, joiden käyttöikä voi olla huomattavasti pidempi kuin tavallisessa kulutuselektroniikassa. NXP nostaa esiin myös EU:n Cyber Resilience Actin vaatimukset, jotka lisäävät tarvetta ylläpitää laitteiden tietoturvaa koko niiden elinkaaren ajan.
MCX A5 perustuu enintään 240 megahertsin Arm Cortex-M33 -ytimeen. Perheeseen kuuluu malleja, joissa on enimmillään kaksi megatavua flash-muistia ja 640 kilotavua RAM-muistia. Liitäntöihin kuuluvat muun muassa CAN FD, USB, I3C, SPI ja UART. Osa malleista tukee myös Rust-ohjelmointikieltä, ja ohjelmistoympäristöihin kuuluvat NXP MCUXpresso ja Zephyr RTOS.