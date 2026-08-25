UPS ei ole enää pelkästään sähkökatkoilta suojaava laite, vaan verkkoon kytketty ja etähallittava osa kriittistä infrastruktuuria. Schneider Electricin uudessa Easy UPS 3S Prossa kyberturvallisuus ulottuu siksi myös laitteen verkonhallintaan.
Schneider Electric on tuonut markkinoille uuden Easy UPS 3S Pro -sarjan, joka on tarkoitettu kolmivaiheiseen keskeytymättömään virransyöttöön esimerkiksi pienissä ja keskisuurissa datakeskuksissa, teollisuudessa, tietoliikenneinfrastruktuurissa ja liikerakennuksissa.
Uutuuden kiinnostavimpia piirteitä on se, kuinka vahvasti UPS on osa muuta tietoteknistä infrastruktuuria. Laitteessa on sisäänrakennettu verkonhallintakortti, jonka kautta UPSia voidaan valvoa ja hallita etänä Schneider Electricin EcoStruxure IT -ohjelmistolla. BACnet-tuen avulla se voidaan lisäksi liittää rakennusten hallintajärjestelmiin.
Verkkoyhteys ja etähallinta tarkoittavat samalla sitä, että myös UPSin tietoturvasta on huolehdittava. Easy UPS 3S Prossa käytettävä Secure Network Management Card on sertifioitu IEC 62443-4-2 -standardin mukaisesti.
IEC 62443 on teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien kyberturvallisuuteen kehitetty standardisarja. Sen 4-2-osa määrittelee teknisiä tietoturvavaatimuksia järjestelmien komponenteille. Näin UPSin verkkoliitäntä ja hallinta voidaan ottaa huomioon osana koko infrastruktuurin kyberturvallisuutta.
Itse Easy UPS 3S Prosta on tarjolla 10–40 kilovolttiampeerin malleja. Niiden hyötysuhde on Schneider Electricin mukaan kaksoismuunnostilassa yli 96 prosenttia ja ECO-tilassa jopa 99 prosenttia. UPSit tukevat sekä sisäisiä että ulkoisia akustoja.
Laitteita voidaan käyttää rinnakkain joko kapasiteetin kasvattamiseksi tai N+1-redundanssin toteuttamiseksi. Kahdennetussa 1+1-järjestelmässä kaksi UPSia voi myös käyttää yhteistä akustoa, mikä pienentää tarvittavaa akkuinvestointia.
Easy UPS 3S Pro on saatavilla IEC-standardeja käyttävillä markkinoilla.