Euro 7 tuo päästörajat sähköautoihin

Sähköautossa ei ole pakoputkea, mutta Euro 7 tuo myös sen päästörajoitusten piiriin. Marraskuun lopussa ensimmäisiin uusiin automalleihin sovellettava normi rajoittaa ensimmäistä kertaa myös jarruista ja renkaista syntyviä päästöjä. Samalla sähköautojen ajoakuille tulee uusia kestävyysvaatimuksia, muistuttaa komponenttijakelija Mouser Electronics.

Euro 7 muuttaa merkittävästi sitä, mitä auton päästöillä tarkoitetaan. Aikaisemmat Euro-normit ovat keskittyneet ennen kaikkea polttomoottorin pakokaasuihin. Euro 7 ulottaa sääntelyn myös muihin päästölähteisiin, kuten jarrujen kulumisesta syntyviin hiukkasiin ja renkaiden kulumiseen. Säännöt koskevat kaikkia voimanlähteitä, myös täyssähköautoja.

Henkilöautojen pakokaasupäästöjen rajat eivät Euro 7:ssä muutu yhtä dramaattisesti. Kevyissä ajoneuvoissa nykyiset Euro 6 -rajat säilyvät suurelta osin ennallaan, mutta hiukkasmäärän mittaus ulotetaan aiempaa pienempiin, yli 10 nanometrin hiukkasiin.

Suurempi periaatteellinen muutos tapahtuu pakoputken ulkopuolella. Euro 7 säätelee ensimmäistä kertaa jarrujen kulumisesta syntyviä hiukkasia ja renkaiden kulumista. Rengaskulumalla on merkitystä myös mikromuovipäästöjen lähteenä.

Henkilöautojen jarruhiukkasille tulee konkreettiset rajat. Mouserin Euro 7 -katsauksen mukaan M1-luokan täyssähköauton raja on 3 milligrammaa kilometrillä. Muilla voimanlähteillä, kuten polttomoottori- ja hybridiautoilla, vastaava raja on 7 milligrammaa kilometrillä. Kevyissä pakettiautoissa rajat riippuvat ajoneuvon painoluokasta ja voimanlähteestä.

Elektroniikan pitää kestää 200 000 kilometriä

Euro 7 ei koske vain uuden auton päästöjä. Myös päästöjen hallintaan ja valvontaan käytettävien järjestelmien pitää toimia aikaisempaa pidempään.

Henkilö- ja pakettiautojen päästöjärjestelmien, mukaan lukien anturit ja ohjelmistot, on pysyttävä vaatimusten mukaisina 10 vuoden tai 200 000 kilometrin ajan. Mouserin mukaan tämä käytännössä kaksinkertaistaa Euro 6:n kestävyysvaatimuksen.

Sähkö- ja hybridiautoissa Euro 7 tuo lisäksi vähimmäisvaatimuksia ajoakun kestävyydelle. Tämä kasvattaa akun kunnon, energiavirtojen ja diagnostiikan jatkuvan seurannan merkitystä.

– Euro 7 -vaatimusten täyttäminen perustuu vahvasti kehittyneeseen elektroniikkaan ja ajoneuvon reaaliaikaiseen valvontaan, sanoo Mouser Electronicsin teknisestä sisällöstä vastaava johtaja Mark Patrick.

Mouser arvioi Euro 7:n lisäävän erityisesti tarkkojen antureiden, mikro-ohjainten, tehonhallintapiirien ja akunvalvontaelektroniikan tarvetta. Pakokaasujen lisäksi elektroniikkaa tarvitaan jarru- ja rengashiukkasten mittaamiseen ja hallintaan sekä uusien materiaalien ja jarruratkaisujen testaamiseen.

Euro 7 -järjestelmissä anturit mittaavat esimerkiksi hiukkasia, typen oksideja, lämpötilaa ja painetta. Sähköautoissa akunvalvontapiirit seuraavat kennoja ja akun kuntoa, ja mikro-ohjaimet käsittelevät mittaustietoa reaaliajassa.

Ensimmäinen määräaika marraskuussa

Euro 7:n ensimmäinen varsinainen määräaika on 29. marraskuuta 2026. Siitä lähtien vaatimuksia sovelletaan uusiin tyyppihyväksyttäviin M1-luokan henkilöautoihin ja N1-luokan kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Vuotta myöhemmin, 29. marraskuuta 2027, Euro 7 koskee kaikkia uusia näiden luokkien ajoneuvoja.

Raskaassa kalustossa uusien M2-, M3-, N2- ja N3-luokkien ajoneuvotyyppien määräaika on 29. toukokuuta 2028. Kaikkien uusien näihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen on täytettävä vaatimukset 29. toukokuuta 2029 alkaen. EU:n asetukseen sisältyvät raskaan kaluston yhteydessä myös O3- ja O4-luokkien perävaunut.

Pienille valmistajille on annettu enemmän aikaa. Pieninä sarjoina M1- ja N1-luokan ajoneuvoja valmistavien yritysten autoihin Euro 7:ää sovelletaan 1. heinäkuuta 2030 alkaen. Raskaan kaluston pienvalmistajien vastaava määräaika on 1. heinäkuuta 2031.

Myös renkaille on omat siirtymäaikansa. Euro 7:n rengaskulumista koskevia vaatimuksia aletaan soveltaa uusiin C1-luokan rengastyyppeihin 1. heinäkuuta 2028, C2-luokassa 1. huhtikuuta 2030 ja C3-luokassa 1. huhtikuuta 2032.