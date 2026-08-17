Uusi kiinalaisakku yltää 12C-lataukseen

Kiinalainen Hongqi on saanut uuden sähköautoakun latausnopeuden hetkellisesti 12C-tasolle. Valmistajan mukaan tulos perustuu uudenlaiseen anodimateriaaliin, elektrolyyttiin ja 15 prosenttia pienempään sisäiseen vastukseen.

FAW-konserniin kuuluva Hongqi on testannut yhdessä China Automotive New Energy Battery Technologyn (CNET) kanssa kehittämäänsä erittäin nopeasti latautuvaa akkua. Testissä akun varaustaso nousi 10 prosentista 70 prosenttiin kolmessa minuutissa ja 41 sekunnissa.

Lähes täyteen lataaminenkaan ei vienyt paljon pidempään. Varaustaso nousi 10 prosentista 97 prosenttiin kahdeksassa minuutissa ja kolmessa sekunnissa. Testit tehtiin 25 asteen lämpötilassa.

Teknisesti kiinnostavin luku ei kuitenkaan ole latausaika vaan kennon ilmoitettu 12C huippulatausnopeus. C-arvo kertoo lataustehon suhteessa akun kapasiteettiin. Esimerkiksi 100 kilowattitunnin akulla 12C vastaisi teoriassa 1,2 megawatin lataustehoa.

Hongqin mukaan nopeutta ei ole saavutettu vain kasvattamalla lataustehoa. Yhtiö kertoo kehittäneensä anodin erityisesti erittäin nopeaa lataamista varten.

Lisäksi akussa käytetään Hongqin omaa elektrolyyttiä, jonka tarkoituksena on helpottaa litiumionien liikkumista kennossa. Anodimateriaalissa puolestaan yhdistetään hiilipinnoitus ja materiaalin sisäinen seostus.

Näillä ratkaisuilla kennon sisäinen vastus on Hongqin mukaan saatu 15 prosenttia pienemmäksi kuin vertailukelpoisissa kennoissa. Pienempi resistanssi vähentää häviöitä ja ennen kaikkea lämmöntuottoa suurilla latausvirroilla.

Jäähdytyksen pitää pysyä mukana

12C-lataus asettaa myös akun lämmönhallinnalle poikkeuksellisen kovat vaatimukset. Hongqi käyttää akkupaketissa aktiivisesti ohjattua nestejäähdytystä.

Valmistajan mukaan järjestelmä pystyy pitämään akkupaketin eri osien välisen lämpötilaeron enintään kolmessa celsiusasteessa myös pikalatauksen aikana. Järjestelmä muuttaa jäähdytysstrategiaansa auton käyttötilanteen mukaan.

Hongqin tulos menee latausajassa esimerkiksi BYD toisen sukupolven Blade-akkua pidemmälle. BYD maaliskuussa esittelemä akku latautuu valmistajan Flash Charging -järjestelmällä 10 prosentista 70 prosenttiin viidessä minuutissa ja 97 prosenttiin yhdeksässä minuutissa.

Vertailussa on kuitenkin olennainen ero: BYD uuden sukupolven tekniikkaa on jo tuotu automalleihin, kun taas Hongqin akku on toistaiseksi testivaiheessa.

Hongqi ei ole kertonut akun kapasiteettia, kemiaa eikä todellista kilowatteina mitattua huipputehoa. Myöskään sarjatuotannon aikataulua tai ensimmäistä akkua käyttävää automallia ei ole julkistettu.

Siksi 12C on tässä vaiheessa ennen kaikkea kennotekniikan suorituskykylupaus. Jos sama latausnopeus pystytään säilyttämään suuressa tuotantoakussa ilman merkittävää vaikutusta käyttöikään, se nostaisi sähköautojen lataustehot jo megawattiluokkaan.