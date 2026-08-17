Tekoälyosaajien rekrytointi kasvaa Suomessa suhteessa muuhun rekrytointiin nopeammin kuin Yhdysvalloissa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu tekoälyosaamisessa maailman jaetulle 11. sijalle Saksan kanssa.
Työnantajapalveluja tarjoavan Teamedin kokoamassa vertailussa Suomen suhteellinen tekoälyosaajien rekrytointi-indeksi on 27,54 prosenttia. Yhdysvalloissa vastaava luku on 25,81 prosenttia. Indeksi ei tarkoita tekoälytyöpaikkojen määrän kasvua sellaisenaan. Se kuvaa sitä, kuinka nopeasti tekoälyosaajien rekrytointi kasvaa suhteessa maan kaikkeen rekrytointiin.
Teamedin aineiston perusteella Suomessa tekoälyosaajien kysyntä kasvaa tällä mittarilla selvästi muuta työmarkkinaa nopeammin. Suomen 27,54 prosentin lukema on vertailun korkeimpia. Se jää esimerkiksi Intian 31,68 prosentista, mutta ylittää Yhdysvaltojen lisäksi Ruotsin 18,81, Saksan 10,64 ja Britannian 14,83 prosenttia.
Suomen sijoitus on huomionarvoinen myös siksi, että tekoälyyn sijoitetut rahamäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin suurissa tekoälymaissa. Teamedin aineiston mukaan suomalaisiin tekoäly-startupeihin sijoitettiin vuonna 2025 noin 1,5 miljardia dollaria. Generatiiviseen tekoälyyn kohdistuneiksi investoinneiksi vertailu laskee 24,3 miljoonaa dollaria.
Yhdysvalloissa vastaavat luvut olivat 180,3 miljardia ja 52,8 miljardia dollaria.
Teamed yhdisti vertailussaan muun muassa investoinnit, rekrytointikysynnän, tekoälyosaajien keskittymisen, patentit ja työmarkkinoita kuvaavat mittarit yhdeksi AI Talent Score -pistemääräksi.
Suomi sai 8,06 pistettä kymmenestä ja sijoittui Saksan kanssa jaetulle 11. sijalle. Ruotsi nousi seitsemänneksi pisteillä 8,24. Kärkipaikan vei Yhdysvallat 9,18 pisteellä. Seuraavina olivat Intia 9,03, Kanada 8,89 ja Britannia 8,85 pisteellä.
Vertailusta puuttuu kuitenkin esimerkiksi Kiina, koska kaikista vertailussa käytetyistä mittareista ei ollut saatavilla riittävästi maakohtaista dataa.
Suomen vahva rekrytointikysyntä saa tukea myös muista tuoreista selvityksistä. ManpowerGroupin mukaan AI-kehitys ja -mallinnus on tällä hetkellä Suomen työnantajien eniten kaipaama osaamisalue ja jo 21 prosenttia työnantajista ilmoitti siitä olevan pulaa.
Teknologiateollisuuden ja AI Finlandin osaamiskartoituksessa suomalaisyritysten kysynnässä korostuvat puolestaan muun muassa koneoppiminen, generatiivinen tekoäly, pilvipalvelut, tietoturva ja ohjelmistokehitys.
Datan keräsi Teamed: https://www.teamed.global/