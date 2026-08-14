Microchip on tuonut markkinoille säteilyä kestävän atomikellon, joka kuluttaa alle 120 milliwattia tehoa. Space CSAC-SA65 on suunniteltu erityisesti pieniin LEO-satelliitteihin ja CubeSat-järjestelmiin, joissa tarkka ajanmääritys pitäisi toteuttaa mahdollisimman pienessä tilassa ja pienellä tehonkulutuksella.
Space CSAC-SA65 on sirukokoluokan atomikello eli CSAC (Chip Scale Atomic Clock). Microchipin mukaan sen säteilynkesto on vähintään 30 kiloradia ja käyttölämpötila ulottuu –40 asteesta +80 asteeseen.
Kellon tilavuus on alle 17 kuutiosenttimetriä ja tehonkulutus alle 120 milliwattia. Näillä lukemilla atomikellon tarkkuus voidaan tuoda myös hyvin pieniin satelliitteihin.
Atomikellon merkitys korostuu tilanteissa, joissa satelliitti ei voi jatkuvasti käyttää GNSS-järjestelmää ajan referenssinä. CSAC-SA65 pystyy ylläpitämään tarkkaa aikaa itsenäisesti ja siinä on sisäänrakennetut 1 PPS -tulo- ja lähtöliitännät satelliitin järjestelmien synkronointiin.
Microchip valmistaa kellon COTS-komponenteista eli kaupallisesti saatavista säteilyä kestävistä komponenteista. Ratkaisulla yhtiö pyrkii alentamaan hintaa ja lyhentämään toimitusaikoja verrattuna perinteisiin säteilynkestäviin avaruusluokan oskillaattoreihin.
CSAC-SA65 on tarkoitettu erityisesti matalan kiertoradan satelliitteihin. Sovelluksia ovat satelliittien aika- ja taajuusreferenssit, paikannus- ja navigointijärjestelmät sekä satelliittien välisten yhteyksien synkronointi.