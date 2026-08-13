Suomalaislähtöinen 5G-tekniikka haastaa kaapelit tehtaissa

Suomalaisen Wirepasin teknologiasta alkunsa saanut DECT NR+ on etenemässä standardista käytännön teollisuusautomaatioon. Itävaltalainen Stratum 9 on tuonut markkinoille teollisen DECT NR+ -yhdyskäytävän, jolla myös liikkuvat koneet ja robotit voidaan liittää langattomasti olemassa oleviin Ethernet- ja PROFINET-verkkoihin.

Stratum 9 mukaan kyseessä on ensimmäinen teollisuustason DECT NR+ -gateway, joka on suunniteltu erityisesti liikkuvien järjestelmien deterministiseen reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon. Ratkaisun kohteita ovat esimerkiksi tuotanto, intralogistiikka, robotiikka ja koneenrakennus.

DECT NR+ eli DECT-2020 NR on ETSI standardoima ei-solukkopohjainen 5G-tekniikka. Sen taustalla on merkittävästi tamperelaisen Wirepasin kehittämää teknologiaa. Wirepas toi hajautetun mesh-verkkonsa standardointiin jo viime vuosikymmenen vaihteessa, ja DECT-2020 NR hyväksyttiin myöhemmin osaksi 5G-standardiperhettä.

Tekniikan keskeinen etu teollisuudessa on 1,9 gigahertsin DECT-taajuusalue sekä aikataulutettu radioliikenne. Wi-Fi-verkoissa päätelaitteet joutuvat kilpailemaan siirtotiestä, mutta DECT NR+ laitteille voidaan varata määrätyt lähetysajat. Näin tiedonsiirron viiveestä voidaan tehdä ennustettavampi myös verkon kuormituksen kasvaessa.

Stratum 9 vie tekniikkaa nyt varsinaisen automaatioliikenteen kuljettamiseen. Yhtiön gateway välittää PROFINET- ja PROFIsafe-liikenteen langattoman yhteyden yli ilman protokollamuunnoksia. Yhtiön mukaan olemassa olevaa automaatioarkkitehtuuria ei tämän vuoksi tarvitse muuttaa langattoman yhteyden käyttöönottoa varten.

Toinen tärkeä ominaisuus on liikkuvien laitteiden handover. Yhteys voidaan siirtää DECT NR+ -tukiasemalta toiselle tiedonsiirron katkeamatta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi mobiilirobottien, kuljetinjärjestelmien ja muiden jatkuvasti liikkuvien koneiden kytkemisen automaatioverkkoon ilman kaapelointia.

– Ensimmäistä kertaa taattu deterministinen langaton reaaliaikainen tiedonsiirto julkisesti käytettävissä olevalla taajuusalueella on mahdollista myös erittäin dynaamisten teollisuusprosessien vaativissa olosuhteissa, sanoo Stratum 9 perustaja ja teknologiajohtaja Hubert Feurstein.

Tekniikka ei ole enää pelkkä demonstraatio. Stratum 9 kertoo gatewayta käytettävän jo yhteistyössä DETO Automationin ja kuljetintekniikkaan erikoistuneen ROFA Groupin kanssa intralogistiikassa ja sähköisissä riippuratajärjestelmissä.

Gatewayn radiotekniikka perustuu Nordicin nRF9151-piiriin. Stratum 9 tarjoaa valmiin laitteen lisäksi DECT NR+ -ohjelmistopinon, kehityspaketin ja starter kitin omien tuotteiden ja järjestelmien kehittämiseen.