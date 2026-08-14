”En ole robotti” voikin olla ansa

Verkkosivujen tuttu CAPTCHA-tarkistus voi nykyään peittää alleen haittaohjelmahyökkäyksen. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa väärennetyistä ”En ole robotti” -tarkistuksista, jotka yrittävät saada käyttäjän suorittamaan komentoja omalla tietokoneellaan.

Kyberrikolliset ovat lisänneet verkkosivuille haitallisia ikkunoita, jotka jäljittelevät tavallisia CAPTCHA-tarkistuksia. Huijaus voi tulla vastaan myös sivustolla, jolla käyttäjä on tottunut vierailemaan.

Väärennetty tarkistus väittää, että käyttäjän pitää suorittaa ylimääräinen toimenpide ennen kuin sivuston käyttöä voi jatkaa. Ohjeissa käyttäjää voidaan pyytää avaamaan tietokoneelta erillinen ohjelma ja suorittamaan tai liittämään siihen verkkosivulta saatu komento.

Tällaista pyyntöä ei Traficomin mukaan pidä koskaan noudattaa. Aito CAPTCHA ei tarvitse käyttöjärjestelmän komentojen suorittamista todistaakseen käyttäjän olevan ihminen.

Oleellinen varoitusmerkki onkin se, että verkkosivu pyytää tekemään jotain selaimen ulkopuolella. Verkkosivulta ei pidä kopioida komentoja esimerkiksi Windowsin suoritusikkunaan, komentokehotteeseen tai muihin tietokoneen työkaluihin.

Jos epäilyttävä CAPTCHA tai ponnahdusikkuna ilmestyy, Traficom neuvoo sulkemaan sivun. Käyttöjärjestelmä ja sovellukset kannattaa myös pitää päivitettyinä ja laitteessa käyttää tietoturvaohjelmistoa.

Jos verkkosivun antamia ohjeita on jo noudattanut ja tietokoneella on esimerkiksi suoritettu sen pyytämiä toimia, Traficom suosittelee haittaohjelmatarkistusta sekä tärkeimpien palveluiden salasanojen vaihtamista.

Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa, että huijaus voi näyttää hyvin aidolta. Yksinkertainen nyrkkisääntö auttaa tunnistamisessa: verkkosivun ei koskaan tarvitse pyytää käyttäjää syöttämään komentoja tietokoneelleen todistaakseen, ettei tämä ole robotti.

Kuva on tehty tekoälyn avulla.