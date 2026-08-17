Pohjoismaiden sirumarkkina kasvoi lähes 50 prosenttia

Pohjoismaiden puolijohdejakelu kasvoi vuoden toisella neljänneksellä peräti 49,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu oli selvästi koko Euroopan markkinoita nopeampaa, vaikka myös Euroopassa komponenttikauppa piristyi voimakkaasti.

DMASS Europen mukaan Pohjoismaissa puolijohteita myytiin jakelukanavan kautta huhti–kesäkuussa 290,8 miljoonalla eurolla. Koko komponenttijakelu kasvoi alueella 35,9 prosenttia 454 miljoonaan euroon.

Euroopan komponenttijakelun kokonaismyynti nousi toisella neljänneksellä 5,0 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa 31,7 prosentin kasvua vuotta aiemmasta. Puolijohteiden osuus oli 3,2 miljardia euroa ja niiden myynti kasvoi 40,2 prosenttia.

Kasvuluvut eivät kuitenkaan kerro pelkästään kysynnän vahvistumisesta. Erityisesti muistipiireissä hinnat ja saatavuus vaikuttavat voimakkaasti markkinaan. Muistien jakelumyynti kasvoi Euroopassa peräti 189 prosenttia. DMASSin mukaan taustalla ovat globaalit kapasiteettirajoitteet ja hintojen nousu.

Muissa puolijohderyhmissä kasvu oli selvästi maltillisempaa. Analogipiirien myynti kasvoi 28,8 prosenttia, erilliskomponenttien 26,5 prosenttia, anturien ja toimilaitteiden 15,0 prosenttia sekä tehopuolijohteiden 13,4 prosenttia. Optokomponenttien kasvu jäi 1,6 prosenttiin.

Myös passiivikomponenttien, liittimien ja sähkömekaanisten komponenttien markkina kasvoi, mutta huomattavasti puolijohteita hitaammin. Euroopassa niiden jakelumyynti nousi 19,3 prosenttia 1,8 miljardiin euroon. Pohjoismaissa kasvu oli 16,9 prosenttia.

DMASS pitää tätä markkinaa puolijohteita parempana mittarina Euroopan varsinaiselle teolliselle kysynnälle, sillä siihen vaikuttavat vähemmän tekoälybuumin aiheuttamat hintavaihtelut ja spekulatiivinen varastointi. Järjestön mukaan automaatio-, energia- ja infrastruktuuri-investoinnit ovat edelleen Euroopan komponenttikysynnän tärkeimpiä vetureita.