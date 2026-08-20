5G-verkon kautta välitettävä RTK-korjaustieto parantaa satelliittipaikannuksen tarkkuuden alle 30 senttimetriin tavallisella päätelaitteen antennilla. Ericssonin ja Mediatekin testissä ratkaisu toteutettiin kokonaan 3GPP standardoidulla tekniikalla kaupallisessa 5G-verkossa.
Ericsson ja Mediatek ovat testanneet GNSS-paikannusta, jossa RTK- eli Real-Time Kinematic -korjaustieto välitetään päätelaitteelle suoraan 5G-verkon kautta. Testissä saavutettiin vakaasti alle 30 senttimetrin paikannustarkkuus ulkona.
Tulos saavutettiin päätelaitteen omalla sisäisellä antennilla. Ericssonin mukaan geodeettisen tason GNSS-antennilla samalla tekniikalla voidaan päästä senttimetriluokan tarkkuuteen.
Ratkaisun olennainen piirre on, ettei RTK-korjaustiedon välittämiseen tarvita erillistä järjestelmää. Korjaustieto integroidaan mobiiliverkkoon LTE Positioning Protocol- eli LPP-protokollalla. Ratkaisu perustuu 3GPP Release 16 -standardiin.
Korjaustietoa voidaan välittää sekä yksittäisille päätelaitteille että broadcast-lähetyksenä koko solun alueelle. Unicast-tilassa GNSS-RTK-tiedot toimitetaan päätelaitteelle SUPL-protokollan kautta.
Broadcast-tilassa korjaustieto puolestaan lähetetään Positioning System Information Block- eli PosSIB-sanomissa kaikille solun yhteensopiville laitteille samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa suuren laitemäärän palvelemisen ilman erillistä datayhteyttä jokaiseen päätelaitteeseen.
Ratkaisu sopii siten esimerkiksi alueille, joilla toimii suuri määrä autonomisia ajoneuvoja, drooneja tai teollisuusrobotteja. Hiljaisemmilla alueilla verkko voi käyttää unicast-lähetystä.
Myös broadcastina lähetettävä RTK-tieto voidaan salata. Tällöin vain valtuutetut tilaajat saavat 5G-ydinverkolta avaimet, joilla tarkka paikannustieto voidaan ottaa käyttöön.
Järjestelmä tukee kahta korjaustiedon esitystapaa. OSR (Observation State Representation) välittää suoria korjauksia, kun taas SSR (State Space Representation) kuvaa GNSS-järjestelmän eri osista aiheutuvia virheitä ja soveltuu paremmin laajasti skaalautuviin ratkaisuihin.
Testissä käytettiin Ericssonin 5G Core -ydinverkkoa, Ericsson Network Location -ratkaisua, 5G Advanced -paikannuspalveluja ja radioverkkoa. Mediatekin 5G-modeemi käsitteli GNSS-korjaukset reaaliaikaisesti päätelaitteessa.
Tavallinen GNSS-paikannus yltää tyypillisesti muutaman metrin tarkkuuteen. RTK hyödyntää referenssiasemia, joiden avulla voidaan korjata muun muassa ilmakehän aiheuttamia viiveitä ja satelliittijärjestelmän virheitä.
Kun nämä korjaukset voidaan jakaa suoraan 5G-verkon kautta, tarkkaa paikannusta voidaan tuoda esimerkiksi autonomisiin ajoneuvoihin, drooneihin, työkoneisiin ja teollisuusrobotteihin ilman erillistä korjaustiedon jakelujärjestelmää.