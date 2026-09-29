Suomen kolmen suuren mobiilioperaattorin 5G-verkot ovat käyttäjäkokemukseltaan käytännössä tasoissa. Ooklan tuoreen vertailun mukaan DNA:n, Telian ja Elisan välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, jonka perusteella jokin niistä voitaisiin nimetä Suomen parhaaksi 5G-verkoksi.
Ooklan vertailu perustuu Speedtest Intelligence -palvelun tammi–kesäkuussa 2026 keräämään dataan. Connectivity Score ei mittaa pelkästään tiedonsiirtonopeutta, vaan yhdistää Speed Scoren verkkoselauksen ja videostriimauksen suorituskykyä kuvaaviin mittareihin.
Myös mobiiliverkkojen kokonaisvertailussa erot jäivät pieniksi. DNA ja Telia saivat kumpikin Connectivity Score -arvoksi 83,0 ja Elisa 80,44. Ooklan mukaan erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, joten yhtiö ei nimennyt myöskään yleisesti Suomen parasta mobiiliverkkoa.
Yksittäisissä käyttötavoissa eroja kuitenkin löytyi. DNA sai Ooklan tunnustuksen parhaasta mobiilipelikokemuksesta sekä parhaasta 5G-pelikokemuksesta. Telia puolestaan tarjosi parhaan mobiilivideokokemuksen.
Kaupunkien välillä nopeuserot ovat suurempia. Turussa mobiiliyhteyksien mediaanilatausnopeus oli 210,61 megabittiä sekunnissa. Tampere seurasi aivan kannassa 209,87 megabitillä ja Helsinki ylsi 199,86 megabittiin. Jyväskylässä tulos oli 194,04 megabittiä sekunnissa.
Vertailun hitaimmassa suuressa kaupungissa Kouvolassa mediaanilatausnopeus jäi 126,2 megabittiin sekunnissa. Espoossa lukema oli 159,59 ja Kuopiossa 158,97 megabittiä sekunnissa.
Maakunnista nopein oli Uusimaa 162,03 megabitin mediaanilatausnopeudella. Pirkanmaalla päästiin 157,11 ja Satakunnassa 147,44 megabittiin sekunnissa. Ooklan mukaan hitain oli Etelä-Savo, jossa mediaani jäi 60,2 megabittiin sekunnissa.
Kiinteissä yhteyksissä vertailun kärkeen nousi Valoo. Sen asiakkaiden mediaanilatausnopeus oli 340,49 ja lähetysnopeus 310,38 megabittiä sekunnissa. Valoo sai Ooklan vertailussa parhaat tulokset myös kiinteiden yhteyksien videostriimauksessa ja pelaamisessa.