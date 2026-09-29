Espoolainen Visual Components tuo Nvidian Omniverse-teknologian osaksi tehdassimulointiohjelmistoaan. Uusi FactoryLens-näkymä mahdollistaa olemassa olevien tuotantotilojen visualisoinnin realistisina digitaalisina kaksosina suoraan Visual Componentsin simulointiympäristössä.
Visual Components kehittää 3D-simulointiohjelmistoja tehtaiden ja tuotantolinjojen suunnitteluun sekä robottien offline-ohjelmointiin. FactoryLens on seuraava vaihe yhtiön yhteistyössä Nvidian kanssa, ja se perustuu Nvidia Omniverse -kirjastoihin sekä avoimeen OpenUSD-kuvausformaattiin.
FactoryLensin idea on, ettei käyttäjän tarvitse rakentaa simulointimallia uudelleen erillisessä visualisointiohjelmistossa. Visual Componentsissa jo tehty tehdas- tai varastolayout voidaan esittää reaaliajassa realistisemmin, sen materiaalien ja ulkoasun esitystä voidaan hallita ja simulaatiosta voidaan tuottaa korkealaatuista videota.
Visual Componentsin ohjelmistossa tehdasympäristöjä voidaan rakentaa yli 4000 komponentin kirjastosta. Siihen kuuluu muun muassa robotteja, tuotantokoneita, kuljettimia, autonomisia mobiilirobotteja ja trukkeja. FactoryLens tuo näihin ympäristöihin Nvidian RTX-tekniikkaan perustuvan fotorealistisen renderöinnin. Simulaation fysiikan mallintamisessa käytetään Nvidia PhysX -tekniikkaa.
Tehdasmallit voidaan myös viedä OpenUSD-muodossa muihin standardia tukeviin ympäristöihin. Visual Components näkee tämän pohjana järjestelmien väliselle tiedonsiirrolle sekä myöhemmin esimerkiksi usean käyttäjän yhteistyölle ja mallien versionhallinnalle.
– Uskomme, että valmistavan teollisuuden tulevaisuus rakentuu toisiinsa kytketyille digitaalisille kaksosille eikä erillisille sovelluksille, sanoo Visual Componentsin teknologiajohtaja ja perustaja Mika Anttila.
FactoryLens toimii yhtiön mukaan myös pohjana tuleville physical AI -sovelluksille. Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi konenäköön perustuva virtuaalinen käyttöönotto, synteettisen datan tuottaminen sekä tekoälymallien kouluttaminen ja testaaminen simuloiduissa tehdasympäristöissä.
Visual Components esittelee FactoryLensiä lokakuussa Nvidia GTC Berlin -tapahtumassa yhdessä Kuka Groupin kanssa.