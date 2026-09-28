Rust on noussut ensimmäistä kertaa TIOBE-indeksin kymmenen suosituimman ohjelmointikielen joukkoon. Syyskuun listalla Rust on sijalla 10, kun vielä vuotta aikaisemmin se oli sijalla 18. Samaan aikaan perinteinen C on noussut takaisin listan toiseksi C++ ohi.
Rustin osuus TIOBE-indeksissä on syyskuussa 1,34 prosenttia. Vuodessa osuus on kasvanut 0,33 prosenttiyksikköä ja sijoitus parantunut kahdeksalla pykälällä.
Rust on kiinnostava erityisesti järjestelmä- ja sulautetussa ohjelmoinnissa, jossa sitä on tuotu vaihtoehdoksi C ja C++. Kielen keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu muistiturvallisuus ilman automaattista roskienkeruuta.
C ei kuitenkaan ole katoamassa mihinkään. Syyskuun indeksissä se nousi toiseksi 10,28 prosentin osuudella ja ohitti C++, jonka osuus on 8,67 prosenttia. Vuotta aikaisemmin C oli kolmantena ja C++ toisena.
Listan ylivoimainen ykkönen on edelleen Python 17,76 prosentin osuudella. Sen lukema on kuitenkin pudonnut peräti 8,22 prosenttiyksikköä viime vuoden syyskuusta. Java on neljäntenä 7,54 prosentilla ja C# viidentenä 4,22 prosentilla.
Kymmenen kärkeen nousi myös tilastolliseen laskentaan käytetty R, joka on nyt yhdeksäntenä. Sen sijaan Go putosi vuodessa sijalta kahdeksan sijalle 12.
TIOBE nostaa syyskuun katsauksessaan esiin myös tieteelliseen ja numeeriseen laskentaan kehitetyn Julian. Se lähestyy jälleen 20 suosituimman kielen rajaa. Julia kävi ensimmäisen kerran 20 kärjessä kesällä 2023, mutta ei ole onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa siellä.
TIOBEn mukaan Julia on vallannut osan alueesta, jota MATLAB on perinteisesti hallinnut. MATLABin asemaa ovat vuosien aikana haastaneet myös Python ja R. Syyskuussa MATLAB putosi jälleen kaksi sijaa.
TIOBE-indeksi ei mittaa sitä, millä ohjelmointikielellä kirjoitetaan eniten ohjelmistoja tai mikä kieli olisi teknisesti paras. Kuukausittainen indeksi perustuu muun muassa ohjelmointikielten osaajien, kurssien ja toimittajien määrään sekä kielten näkyvyyteen Googlen, Bingin, Wikipedian ja muiden verkkopalvelujen hakutuloksissa.