Microsoft vie Copilotia kohti itsenäisesti työskenteleviä tekoälyagentteja. Uusi Autopilot saa organisaation Microsoft-ympäristössä oman identiteetin, muistin, tietokoneen ja työtilan ja voi jatkaa tehtävien suorittamista myös silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla.
Autopilot tunnettiin aiemmin nimellä Scout. Käyttäjä antaa agentille nimen, roolin ja tavoitteen, minkä jälkeen se voi ryhtyä työskentelemään ilman jatkuvia kehotteita. Microsoftin mukaan agentti voi esimerkiksi seurata kanavia, hoitaa keskustelujen jatkotoimia, suorittaa toistuvia tehtäviä ja palata projektiin päivienkin kuluttua.
Microsoft käyttää esimerkkinä toimittaja-arviointia. Autopilot voi rakentaa prosessin aikatauluineen ja työsuunnitelmineen sekä hoitaa valmistelut, kokoukset ja jatkotoimet. Se voi myös ottaa itsenäisesti yhteyttä muihin osapuoliin saadakseen tarvittavia päivityksiä.
Agentti toimii pilvessä, joten sen ei tarvitse odottaa käyttäjän tietokoneen tai Copilot-istunnon olevan käynnissä. Microsoft kuvaa Autopilotia digitaaliseksi työkaveriksi, joka jatkaa sille annettua työtä myös käyttäjän nukkuessa tai keskittyessä muihin tehtäviin.
Autopilot toimii yrityksen omassa Microsoft 365 -ympäristössä. Sillä on oma identiteetti, muisti, tietokone ja työtila. Agenttia voidaan käyttää Teamsissa, Outlookissa, keskusteluissa, kanavissa ja dokumenteissa, ja sen toimintaa hallitaan käyttöoikeuksien, auditoinnin ja muiden hallintamekanismien avulla.
Autopilot laajenee yksityiseen esiversioon syyskuun lopussa. Microsoft uudistaa samalla Copilotia kahdella muulla kokonaisuudella. Home yhdistää Chat- ja Cowork-toiminnot samaan näkymään ja tuo Wordin, Excelin ja PowerPointin suoraan Copilotiin. Code puolestaan antaa käyttäjän rakentaa luonnollisella kielellä esimerkiksi sovelluksia, kojelautoja ja automaatioita. Sen taustalla käytetään samaa perusteknologiaa kuin GitHub Copilotissa.