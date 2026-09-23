Rakennustyömaan olennainen tieto voi olla hajallaan projektipankissa, sähköpostissa, kokousmuistiossa, pikaviestiketjussa tai työnjohtajan muistivihossa. Suomalainen Adicio AI yrittää koota tästä tietomassasta yhteisen tilannekuvan ja päätellä samalla, mitä työmaalla pitäisi tehdä seuraavaksi.
Suomalainen Adicio AI on kehittänyt yhdessä ohjelmistoyhtiö Vincitin kanssa rakennustyömaiden johtamiseen tarkoitetun tekoälysovelluksen. Ratkaisua on pilotoitu kuudella rakennustyömaalla, ja yhtiön mukaan se voi vapauttaa työnjohdon aikaa tiedon etsimisestä jopa 5–10 tuntia viikossa.
Adicion idea eroaa tavallisesta dokumentteja lukevasta tekoälystä siinä, että järjestelmä pyrkii yhdistämään löytämänsä tiedon työmaan tilanteeseen. Se ottaa huomioon esimerkiksi työvaiheet, tehtävien väliset riippuvuudet, vastuut ja aikataulut. Tavoitteena on siten vastata paitsi kysymykseen siitä, mitä jossakin dokumentissa lukee, myös siihen, mitä tiedosta seuraa ja mihin pitäisi reagoida.
Suurella rakennustyömaalla voi työskennellä satoja ihmisiä ja jatkuvasti vaihtuvia aliurakoitsijoita. Samalla työnjohdon hallittavana voi olla kymmeniä tuhansia dokumentteja. Pienikin epäselvyys esimerkiksi vastuissa tai työjärjestyksessä voi lopulta näkyä projektin viivästymisenä.
– Työmaalla ongelmana ei yleensä ole tiedon puute, vaan se, ettei oikea tieto ole oikealla hetkellä johdon saatavilla. Pienikin epäselvyys vastuissa, suunnitelmissa tai työn järjestyksessä voi kasvaa viiveeksi, joka syö nopeasti projektin katetta, Adicio AI:n toimitusjohtaja Perttu Hynynen sanoo.
Järjestelmä hyödyntää myös työmaalla syntyvää puhetta ja kuvia. Työnjohtaja voi esimerkiksi sanella havainnon tai ottaa valokuvan. Adicio tunnistaa tiedosta olennaisen sisällön ja voi muodostaa sen perusteella tehtävän, liittää sen oikeaan sijaintiin ja vastuuhenkilöön sekä arvioida vaikutusta työn etenemiseen. Tehtävät voidaan myös kääntää automaattisesti eri kielille ja lähettää työntekijälle.
Alusta voidaan yhdistää projektipankkeihin sekä rakennustyömaiden aikataulu- ja laatusovelluksiin. Se pystyy käymään läpi suuria dokumenttimääriä ja liittää vastauksiinsa lähdeviitteet, joiden kautta käyttäjä voi tarkistaa alkuperäisen piirustuksen, sopimuksen tai muun dokumentin. Lopulliset päätökset jäävät ihmiselle.
Adicio pyrkii samalla rakentamaan työmaille eräänlaista organisaatiomuistia. Hankkeen aikana syntyneet havainnot, ratkaisut ja toimintatavat voidaan säilyttää seuraavien projektien käyttöön sen sijaan, että jokainen työmaa aloittaisi tiedon kokoamisen alusta.
Yhtiö jatkaa järjestelmän kehittämistä työmailla ja valmistelee laajempaa kaupallista käyttöönottoa. Se tavoittelee myös kansainvälisiä markkinoita ja käy parhaillaan keskusteluja mahdollisista piloteista Singaporessa.