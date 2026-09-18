Lattice Semiconductor tuo tekoälyn avuksi FPGA-piirien suunnitteluun. Uusi ilmainen Lattice Prompt -työkalu antaa suunnittelijan kuvata haluamansa toiminnon luonnollisella kielellä ja vie tehtävän aina käännökseen, simulointiin ja validointiin asti.
Prompt on tarkoitettu vastaamaan FPGA-suunnittelujen kasvavaan kokoon ja kompleksisuuteen. Latticen mukaan varhaiset käyttäjät ovat saavuttaneet tavallisissa suunnittelutehtävissä yli kymmenkertaisia tuottavuusparannuksia. Päiviä vaatineita tehtäviä on yhtiön mukaan saatu tehtyä tunneissa.
Lattice Prompt ei ole itsessään uusi kielimalli. Se toimii avoimen Model Context Protocolin eli MCP:n palvelimena ja yhdistää suunnittelijan käyttämän tekoälymallin ja kehitysympäristön Lattice Radiant -suunnitteluohjelmistoon. Käyttäjä voi valita esimerkiksi Claude Coden, Cursorin tai Visual Studio Coden sekä haluamansa suuren kielimallin.
Prompt tuo tekoälyn käyttöön Latticen oman laitekohtaisen tietämyksen, dokumentaation, datalehdet ja tietokannan. Näin tekoälyn tuottamaa suunnittelua voidaan optimoida nimenomaan Latticen FPGA-piireille sen sijaan, että kielimalli tuottaisi vain yleistä HDL-koodia.
Tekoälyn käyttö ei myöskään rajoitu koodin kirjoittamiseen. Prompt voi ohjata Radiantin kautta koko FPGA-suunnitteluketjua simuloinnista synteesiin, map- ja place-and-route-vaiheisiin, ajoitusanalyysiin ja lopulta FPGA:lle ladattavan bittivirran generointiin. Radiant huolehtii varsinaisesta käännöksestä, simuloinnista ja validoinnista.
Lattice Prompt toimii Windowsissa ja Linuxissa nykyisen Radiant-asennuksen rinnalla. Käännös- ja simulointityö voidaan suorittaa paikallisesti tai verkon kautta. Työkalu on ladattavissa ilmaiseksi, ja pakettiin sisältyvät MCP-palvelin sekä tekoälylle tarkoitetut Skills-toiminnot.
Entä miksi työkalu on nimeltään Prompt, kun kaikkialla puhutaan agenteista? Lattice ei halunnut tätä kovin paljon avata, mutta voidaan päätellä että Prompt on vasta ensimmäinen askel, jolla tekoäly tuodaan yrityksen FPGA-piirien suunnitteluun.