– Tämä ei ole hypeä, vaan näkyy konkreettisesti liiketoiminnassa, sanoo IT-palveluyhtiö Wittedin toimitusjohtaja Markus Huttunen. Yhtiön uusista ohjelmistokehityksen toimeksiannoista jo noin puolessa tekoälyn käyttö on keskeinen vaatimus.
Wittedin mukaan tekoäly ei näissä projekteissa ole enää pelkästään kehittäjän työtä nopeuttava apuväline. Sitä käytetään koko tuotekehityksessä liiketoiminnan tarpeiden määrittelystä arkkitehtuurisuunnitteluun ja koodin tarkastamiseen.
Yhtiön sisäisessä kyselyssä 82 prosenttia ohjelmistoammattilaisista kertoi käyttävänsä tekoälytyökaluja päivittäin. Yhtä suuri osuus katsoi tekoälyn muuttaneen tapaansa tehdä työtä.
Erityisen suuri ero näkyi AI-agenttien käytössä. Niitä säännöllisesti käyttävistä 96 prosenttia arvioi työnsä muuttuneen merkittävästi. Agentteja käyttämättömistä näin arvioi 45 prosenttia.
Tekoälyn käytön suurimmiksi esteiksi nousivat asiakkaiden sopimus- ja tietoturvarajoitukset sekä lisenssien ja tokenien kustannukset. Ne mainitsi 29 prosenttia vastaajista. Työkalujen kehittymättömyyttä tai luotettavuutta piti merkittävänä esteenä vain kahdeksan prosenttia.
Huttunen myöntää, että tekoälyyn liittyviä skeptisiä ja pettyneitä ääniä on paljon ja pöhinään aletaan jo kyllästyä. - Meillä on kuitenkin nyt dataa siitä, että tekoäly on jo vahvasti läsnä softakehityksen työkaluna, hän päättää.