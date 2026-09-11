Japanilainen NTT Docomo kertoo ottaneensa käyttöön Nokian tukiaseman, joka toimii O-RAN Alliance -määritysten mukaisessa avoimessa verkossa. Käyttöönotosta kertoo Mobile World Live. Operaattorin tavoitteena on kasvattaa verkon kapasiteettia erityisesti ruuhkaisilla alueilla ja samalla pienentää tukiasemien energiankulutusta.
Käyttöön otettu tukiasemalaitteisto kuuluu Nokian AirScale-tuoteperheeseen. Open RAN -yhteensopivuuden ansiosta Nokian laitteisto voidaan integroida radioverkon muiden valmistajien laitteisiin sen sijaan, että koko tukiasemaratkaisu olisi sidottu yhden toimittajan teknologiaan.
Docomon käytössä on uutisen mukaan myös Nokian uusinta Massive MIMO -verkko-optimointia, jonka avulla kapasiteettia voidaan kohdentaa tehokkaammin suuren liikennekuorman aikana.
Docomo odottaa uuden laitteiston mahdollistavan nykyistä suuremman määrän samanaikaisia päätelaitteita pienemmällä energiankulutuksella. Ensimmäisestä käyttöönotosta on tarkoitus saada malli myös muille suuren liikennemäärän alueille, kuten kaupunkikeskustoihin, stadioneille ja tapahtumapaikoille.
Nokian ja Docomon Open RAN -yhteistyö alkoi jo vuonna 2023, kun japanilaisoperaattori kertoi ottavansa Nokian O-RAN-yhteensopivia AirScale-kantataajuusratkaisuja kaupalliseen monitoimittajaverkkoonsa. Tuolloin Nokian CU- ja DU-ohjelmistot integroitiin muiden valmistajien radioihin.