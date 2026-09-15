Auton sisätilojen valvonta on siirtymässä yksittäisistä antureista anturifuusioon. Murata ja Smart Eye yhdistävät kameran ja 60 gigahertsin tutkan datan, jotta auto pystyy muodostamaan aiempaa tarkemman kuvan kuljettajasta ja matkustajista.
Muratan ja Smart Eyen esittelemässä konseptissa yhdistyvät Muratan 60 gigahertsin autotutka ja Smart Eyen tekoälypohjainen sisätilojen tunnistusohjelmisto. Tavoitteena on käyttää samoja antureita kuljettajan valvontaan, matkustajien tunnistamiseen ja esimerkiksi autoon jääneen lapsen havaitsemiseen.
Kamera ja tutka täydentävät toisiaan. Kamera pystyy tunnistamaan tarkasti matkustajan sijainnin, asennon ja käyttäytymisen. Tutka puolestaan toimii pimeässä ja pystyy havaitsemaan ihmisen myös vaatteiden tai peiton läpi sekä tuottamaan tietoa kohteen etäisyydestä.
Anturifuusion ansiosta järjestelmä voi toimia tilanteissa, joissa toinen antureista yksin ei anna riittävästi tietoa. Esimerkiksi takapenkillä peiton alla oleva lapsi voi jäädä kameran näkökentän ulkopuolelle, mutta 60 gigahertsin tutka pystyy edelleen havaitsemaan hänen läsnäolonsa.
Muratan ja Smart Eyen mukaan ratkaisu voi samalla vähentää erillisten istuintunnistimien tarvetta. Nykyisin matkustajan läsnäoloa voidaan tunnistaa esimerkiksi istuimeen sijoitetulla painomatolla tai kapasitiivisilla antureilla. Kameran ja tutkan yhdistäminen voi siten yksinkertaistaa auton elektroniikkaa ja pienentää komponenttikustannuksia.
Tarkempi tieto matkustajan sijainnista ja asennosta voidaan välittää myös auton turvajärjestelmille. Sen perusteella voidaan esimerkiksi mukauttaa turvatyynyn laukeamista tai turvavyön toimintaa matkustajan ja hänen asentonsa mukaan.
Sama anturilaitteisto tarjoaa pohjan myös uusille ohjelmistolla toteutettaville toiminnoille. Murata ja Smart Eye nostavat mahdollisina tulevina sovelluksina esiin eleohjauksen ja elintoimintojen seurannan. Yhtiöt esittelevät konseptia InCabin/AutoSens-tapahtumassa Barcelonassa ensi viikolla.