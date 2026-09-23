Pico Technology on tuonut markkinoille kannettavan PicoVNA-R-vektoriverkkoanalysaattorin, joka painaa vain 470 grammaa ja toimii yhdellä USB-C-kaapelilla. 300 kilohertsistä 6 gigahertsiin ulottuva mittalaite on tarkoitettu erityisesti antennien, kaapelien ja passiivikomponenttien mittaamiseen suoraan niiden käyttöpaikalla.
PicoVNA-R mittaa sekä amplitudin että vaiheen S11- ja S21-parametreille. S11-mittaus vie alle 100 mikrosekuntia taajuuspistettä kohti, joten 201 pisteen pyyhkäisy valmistuu 20,2 millisekunnissa. Nopeuden ansiosta esimerkiksi antennin virityksen vaikutuksia voidaan seurata käytännössä reaaliajassa säätämisen aikana.
Kenttäkäyttöä varten laitteeseen on integroitu elektroninen kalibrointi. VNA-mittauksissa lämpötilan muutokset voivat siirtää kalibrointia, mikä tavallisesti edellyttää mittauksen uudelleenkalibrointia. PicoVNA-R pystyy karakterisoimaan itsensä uudelleen muutamassa sekunnissa sisäisen kalibrointimoduulin avulla. Lämpötilavakaudeksi ilmoitetaan 0,03 dB/°C alle 4 gigahertsin taajuuksilla ja 0,05 dB/°C alueella 4–6 GHz.
Mittari sisältää myös aika-alueen reflektometria- ja transmissiomittaukset eli TDR- ja TDT-toiminnot. Niiden avulla voidaan paikantaa esimerkiksi kaapeleiden ja muiden siirtoteiden impedanssiepäjatkuvuuksia ilman erillistä mittausmoduulia. Tyypilliseksi kohinatasoksi Pico ilmoittaa alimmillaan 0,008 dB RMS.
PicoVNA-R:n kotelo on IP66-suojattu pölyä ja vettä vastaan. Laitteen mitat ovat 187 × 81 × 41 millimetriä. Sekä käyttöjännite että tiedonsiirto hoidetaan yhden USB-C-liitännän kautta, joten kentällä mittarin lisäksi tarvitaan käytännössä vain kannettava tietokone tai tabletti.
PicoVNA 5 -ohjelmisto toimii Windowsissa, macOS:ssä, Linuxissa ja Raspberry Pi OS:ssä. Mittauksia voidaan automatisoida C-, C++- ja Python-rajapinnoilla sekä SCPI-komennoilla. Ohjelmistossa voidaan tarkastella saman mittauksen taajuus- ja aika-alueen tuloksia rinnakkain.
PicoVNA-R06:n hinnaksi Pico Technology ilmoittaa 3215 puntaa.