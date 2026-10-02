Omron laajentaa taajuusmuuttajiensa tehoalueen 630 kilowattiin uudella R1-sarjalla. M1-sarjan käyttäjille siirtyminen suurempiin tehoihin on tehty mahdollisimman suoraviivaiseksi, sillä nykyiset PLC-ohjelmat ja toimilohkot toimivat Omronin mukaan sellaisenaan myös uudessa taajuusmuuttajassa.

AMD:n uusi Ross ei ole vain agentti, joka tyytyy neuvomaan kehittäjää tai kirjoittamaan koodia. Yhtiön agenttipohjainen tekoälyassistentti kytkeytyy suoraan sulautettujen järjestelmien suunnittelutyökaluihin, joissa se voi hakea tietoa, suorittaa komentoja ja ajaa kokonaisia työnkulkuja. Rossin toiminta ulottuu järjestelmäarkkitehtuurista ja FPGA-suunnittelusta ohjelmistoihin, tekoälyyn ja piirilevysuunnitteluun.

– Paras tiketti on se, jota ei koskaan syntynyt, kiteyttää Matrix42 toimitusjohtaja Niilo Fredrikson. Hänen mukaansa agenttinen tekoäly muuttaa IT-palvelunhallinnan reaktiivisesta tukipalvelusta ennakoivaksi järjestelmäksi, joka pystyy tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmia jo ennen kuin käyttäjän tarvitsee tehdä niistä tukipyyntöä.

GaN-transistorista ei saada täyttä hyötyä vaihtamalla sillä piimosfetti vanhassa tehomuuntimessa. Koko järjestelmä pitää suunnitella uudelleen GaN ominaisuuksien ympärille, sanovat Nexperian Olaf Vogt ja Filippo Scrimizzi (kuvassa oikealla).

Tekoälyä viedään yhä pienempiin laitteisiin verkon reunalle, mutta kuinka paljon päätösvaltaa sille voidaan antaa? Pretzl Connect -tapahtuman paneelissa kysymykseen suhtauduttiin varauksella. AI voi auttaa päätöksenteossa, mutta viimeistä sanaa sille ei vielä haluta antaa.

Suomalaiset Iceye ja Nokia ryhtyvät yhdessä rakentamaan valtioiden omistamia ja hallitsemia LEO-satelliittiviestintäjärjestelmiä. Ensimmäiset tietoliikennesatelliitit on tarkoitus laukaista vuonna 2028.

BCC Solutionsin toimitusjohtajan viestikapula vaihtuu tänään, kun yhtiön perustajiin kuuluva Mika Joutsila siirtyy eläkkeelle ja Juri Varis ottaa toimitusjohtajan tehtävät. Varis tunnetaan automaatioalalta muun muassa SICK Oy entisenä toimitusjohtajana.

Aratasin markkinointijohtaja Fabrizio Petris ja tuotemarkkinoinnista vastaava Samira Amani aloittavat tänään uuden vaiheen Omronin pitkään historiaan kuuluneelle komponenttiliiketoiminnalle. Itsenäisenä yrityksenä toimintansa aloittavan Aratasin myynnistä yli puolet tulee releistä, mutta valikoimaan kuuluvat myös kytkimet, anturit, moduulit ja liittimet.

Suomalainen Xiphera tuo markkinoille post-kvanttisalauksella varustetun Root of Trust -ratkaisun, jonka teknologiaa on kehitetty alun perin Euroopan avaruusjärjestö ESA kanssa vaativiin avaruussovelluksiin. NQrux-nimen saanut teknologia voidaan integroida suoraan ASIC-, SoC- ja FPGA-toteutuksiin.

Vaisala on esitellyt datakeskusten olosuhdevalvontaan Indigo Supervisor -ratkaisun, jolla voidaan hallita jopa sataa mittauspistettä yhtenä järjestelmänä. Ratkaisu vastaa erityisesti tekoälylaskennan kasvattamien datakeskusten lisääntyviin valvontatarpeisiin.

Testausinsinöörin työ on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Emersonin vision mukaan insinööri kertoo tulevaisuudessa tekoälylle, mitä pitää testata, ja AI-agentti rakentaa sen perusteella testausratkaisun. Ensimmäisiä Nigel Agent -toimintoja on tarkoitus nähdä jo ensi vuonna.

Avaruusraketit ovat yhä iPhonea tyhmempiä, eikä tilanne ole muuttumassa. ESA:n raketti-insinööri Kate Underhillin mukaan avaruusalusten tietokoneet eivät koskaan saa kulutuselektroniikkaa kiinni suorituskyvyssä. Silti tulevaisuuden raketeilta vaaditaan yhä enemmän tekoälyä ja autonomiaa.

Auton rengas voi tulevaisuudessa kertoa ajonhallintajärjestelmille reaaliajassa, kuinka paljon pitoa tien ja renkaan välillä on käytettävissä. Polyn Technology on toimittanut ensimmäiset VibroSense TMS -piirinsä asiakkaiden testattaviksi. Yhtiön mukaan tekniikka lyhensi testissä jarrutusmatkaa märällä tiellä 12 prosenttia.

Synopsys laajentaa tekoälyn käyttöä piirisuunnittelussa yksittäisistä avustavista tehtävistä kokonaisia suunnitteluketjuja hoitaviin agentteihin. Uusi AgentEngineer pystyy viemään suunnittelua RTL-kuvauksesta fyysiseen toteutukseen asti ja käyttämään työn aikana itsenäisesti Synopsysin suunnittelutyökaluja.

Tekoäly valtaa teollisuusautomaatiota, mutta kaikkea laskentaa ei voida siirtää pilveen. Omron Suomen maajohtajan Janne Kulmalan mukaan koneiden reaaliaikainen ohjaus vaatii paikallista laskentaa, sillä liikkeenohjauksessa vasteajat mitataan mikrosekunteina. Suomessa 40 vuotta toimineessa Omronissa tekoälyn vaikutukset näkyvät tällä hetkellä selvimmin konenäössä.

Kiinalainen BYD aikoo asentaa kiinteän elektrolyytin akun ensimmäiseen automalliinsa jo vuonna 2027. Kyse ei kuitenkaan vielä ole varsinaisesta massatuotannosta, vaan uuden akkutekniikan ensimmäisestä demonstraatiovaiheesta. Laajamittaiseen tuotantoon BYD tähtää vuosikymmenen vaihteessa.

Suomen kolmen suuren mobiilioperaattorin 5G-verkot ovat käyttäjäkokemukseltaan käytännössä tasoissa. Ooklan tuoreen vertailun mukaan DNA:n, Telian ja Elisan välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, jonka perusteella jokin niistä voitaisiin nimetä Suomen parhaaksi 5G-verkoksi.

Espoolainen Visual Components tuo Nvidian Omniverse-teknologian osaksi tehdassimulointiohjelmistoaan. Uusi FactoryLens-näkymä mahdollistaa olemassa olevien tuotantotilojen visualisoinnin realistisina digitaalisina kaksosina suoraan Visual Componentsin simulointiympäristössä.

Rust on noussut ensimmäistä kertaa TIOBE-indeksin kymmenen suosituimman ohjelmointikielen joukkoon. Syyskuun listalla Rust on sijalla 10, kun vielä vuotta aikaisemmin se oli sijalla 18. Samaan aikaan perinteinen C on noussut takaisin listan toiseksi C++ ohi.

Microsoft vie Copilotia kohti itsenäisesti työskenteleviä tekoälyagentteja. Uusi Autopilot saa organisaation Microsoft-ympäristössä oman identiteetin, muistin, tietokoneen ja työtilan ja voi jatkaa tehtävien suorittamista myös silloin, kun käyttäjä ei ole paikalla.