AMD:n uusi Ross ei ole vain agentti, joka tyytyy neuvomaan kehittäjää tai kirjoittamaan koodia. Yhtiön agenttipohjainen tekoälyassistentti kytkeytyy suoraan sulautettujen järjestelmien suunnittelutyökaluihin, joissa se voi hakea tietoa, suorittaa komentoja ja ajaa kokonaisia työnkulkuja. Rossin toiminta ulottuu järjestelmäarkkitehtuurista ja FPGA-suunnittelusta ohjelmistoihin, tekoälyyn ja piirilevysuunnitteluun.
AMD tuo agenttipohjaisen tekoälyn suoraan sulautettujen järjestelmien kehitysympäristöihin. Uusi AMD Ross eroaa tavallisista AI-koodiassistenteista ennen kaikkea siinä, että agentti saa yhteyden varsinaisiin suunnittelutyökaluihin eikä jää niiden ulkopuoliseksi neuvonantajaksi.
Yhteys toteutetaan avoimeen Model Context Protocol- eli MCP-standardiin perustuvilla palvelimilla. Niiden kautta Ross voi hakea tietoa AMD työkaluista, tarkistaa niiden tilan ja suorittaa komentoja. Käyttäjä voi esimerkiksi pyytää luonnollisella kielellä agenttia käynnistämään tietyn suunnitteluvaiheen, tutkimaan tuloksia tai auttamaan ongelman paikantamisessa.
– Sulautettujen järjestelmien kehitys muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi. Tiimit työskentelevät samanaikaisesti laitteistosuunnittelun ja virheenkorjauksen, ohjelmistokehityksen ja käyttöönoton, AI-inferenssin sekä järjestelmätason suunnittelun parissa, sanoo AMD Embedded -liiketoimintaa johtava Salil Raje.
Rossin toiminta ei rajoitu FPGA-suunnitteluun. AMD mukaan agenttia voidaan käyttää muun muassa laitteiston ja ohjelmiston toimintojen jakamiseen, korkean tason synteesiin, piirisuunnittelun optimointiin ja virheenkorjaukseen sekä sulautettujen ohjelmistojen ja algoritmien kehittämiseen.
Agentti voi myös optimoida koneoppimisalgoritmeja AMD sulautetuille alustoille, arvioida tehonkulutusta sekä auttaa kytkentäkaavioiden tarkistamisessa ja piirilevyn layoutin suunnittelussa. Käytännössä AMD yrittää siis ulottaa saman agentin suuren osan sulautetun järjestelmän kehitysketjusta läpi.
Pelkkä pääsy työkaluihin ei kuitenkaan ole Rossin ainoa ero yleiskäyttöisiin AI-assistentteihin. Sen taustalla on AMD validoima tietokanta, johon on koottu käyttö- ja tuoteoppaita, white papereita, sovellusohjeita ja muuta teknistä dokumentaatiota. Tietokantaa voidaan käyttää pilvestä tai paikallisesti offline-ympäristössä.
AMD paketoi myös omien asiantuntijoidensa osaamista niin sanotuiksi agenttitaidoiksi. Ne ovat avoimia markdown-tiedostoja, joissa kuvataan toistettavia suunnittelutyönkulkuja. Agentti voidaan esimerkiksi ohjata niiden avulla ajoitusoptimoinnin läpi tai muokkaamaan C++-suunnittelua tehokkaammaksi Vitis HLS -ympäristössä.
Ross ei myöskään sido käyttäjää tiettyyn kielimalliin tai kehitysympäristöön. AMD mukaan kehittäjä voi käyttää haluamaansa LLM-mallia, IDE-kehitysympäristöä tai komentorivityökalua ja hyödyntää Rossia niiden kautta AMD suunnittelutyökalujen kanssa.