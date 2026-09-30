Vaisala on esitellyt datakeskusten olosuhdevalvontaan Indigo Supervisor -ratkaisun, jolla voidaan hallita jopa sataa mittauspistettä yhtenä järjestelmänä. Ratkaisu vastaa erityisesti tekoälylaskennan kasvattamien datakeskusten lisääntyviin valvontatarpeisiin.
Indigo Supervisor tukee kahta itsenäistä mittapääketjua, joihin kumpaankin voidaan liittää enintään 50 mittapäätä. Järjestelmä on yhteensopiva Vaisalan XMP10-, HMP110-, HMP113- ja TMP115-mittapäiden kanssa.
Mittauksia, hälytyksiä ja kalibrointitietoja voidaan seurata paikalliselta kosketusnäytöltä. Rakennusautomaatioon järjestelmä liitetään yhden Modbus TCP -yhteyden kautta. Kokoonpano voidaan myös viedä CSV-tiedostona esimerkiksi useiden datakeskuskohteiden käyttöönottoa varten.
– Kun laitoksessa on kymmeniä tai jopa satoja mittauspisteitä, olosuhdevalvontaa ei enää voida hallita anturi kerrallaan, sanoo Vaisalan kriittisten rakennusten ratkaisujen tuotelinjapäällikkö Anu Kätkä.
Vaisalan mukaan tarvetta kasvattaa datakeskusten nopea laajeneminen ja laskentatiheyden kasvu. Indigo Supervisorin odotetaan tulevan saataville alkuvuodesta 2027.