Ethernet korvaa kamerakaapelit edge-tekoälyssä

Verkon reunalla sijaitsevat tekoälyä hyödyntävät kamerat ja muut anturit voidaan kytkeä laskentajärjestelmään tavallisen Ethernet-verkon kautta erillisten kaapelointien sijaan. Microchipin uusi PolarFire FPGA -pohjainen silta välittää jopa neljän kameran datan 10 gigabitin Ethernetillä Nvidian Jetson- ja IGX-alustoille.

Toisen polven versio PolarFire FPGA Ethernet Sensor Bridge -kortista perustuu Nvidian Holoscan Sensor Bridge -tekniikkaan, jonka tavoitteena on erottaa anturit fyysisesti tekoälyä suorittavasta laskentajärjestelmästä ja siirtää niiden data standardoidun Ethernet-verkon kautta.

Ajatus on erityisen kiinnostava robotiikassa, teollisuusautomaatiossa ja konenäössä. Perinteisesti kamerat liitetään laskentayksikköön esimerkiksi MIPI CSI-2 -liitännällä. Kun kameradata muutetaan Ethernet-liikenteeksi jo anturin lähellä, voidaan järjestelmään rakentaa useita hajautettuja kameroita ilman, että jokaiselle tarvitaan oma suora yhteys tekoälylaskentaan.

Microchipin uuden kortin kautta voidaan liittää enintään neljä kameraa, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin ensimmäisessä versiossa. Samalla kortin kokoa on pienennetty 60 prosenttia. Virransyöttö tapahtuu USB-C-liitännän kautta.

Anturidata välitetään 10 gigabitin Ethernetillä Nvidian edge-laskenta-alustoille. Kortissa on Nvidian Jetson-järjestelmien kanssa yhteensopiva kameraliitin, ja se integroituu Holoscan SDK -kehitysympäristöön.

PolarFire FPGA toimii järjestelmässä eri sensoriliitäntöjen ja Ethernetin välisenä ohjelmoitavana siltana. Perusratkaisu tukee MIPI CSI-2-, I²C-, UART- ja GPIO-liitäntöjä. FMC-laajennusliitännän avulla järjestelmään voidaan tuoda myös esimerkiksi SLVS-EC 2.0-, 12G-SDI-, HDMI- ja DisplayPort-liitäntöjä ilman varsinaisen alustakortin uudelleensuunnittelua.

Microchip on lisännyt kortille myös optisen latenssin mittauspiirin. Sen avulla voidaan mitata koko ketjun viive kameran kuvan ottamisesta tekoälyn tekemään päätelmään asti Nvidian Latency Display Analysis Tool -työkalulla.

Microchipin mukaan uusi kortti on tarkoitettu jo tuotantotason järjestelmien kehittämiseen. Yhtiö toimittaa sen yhteydessä kamerat, kaapelit, referenssisuunnittelun ja piirilevyn suunnittelutiedostot. FPGA-logiikkaa voidaan kehittää Microchipin Libero SoC Design Suite -ympäristössä.