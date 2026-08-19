AWS tuo agenttikoodarinsa kaikkien käyttöön

Amazon Web Services avaa Kiro Crew -tekoälytyökalunsa lähdekoodin kaikkien käyttöön. Amazonin sisäisenä sivuprojektina syntynyt järjestelmä vie tekoälyavusteista ohjelmistokehitystä jälleen askeleen pidemmälle: yksittäisen koodausagentin sijaan kehittäjä voi nyt antaa kokonaisia, pitkään jatkuvia työtehtäviä useiden agenttien hoidettavaksi.

ETN testasi Kiroa jo viime vuonna, kun AWS toi sen ensimmäisen kerran kehittäjien käyttöön. Jo silloin oli selvää, että kyse ei ollut vain uudesta koodia generoivasta tekoälystä. Spec-driven development eli vaatimuksiin perustuva kehitys muutti myös vibe-koodaamisen luonnetta: tekoäly ei vain kirjoittanut nopeasti koodia, vaan rakensi ensin vaatimukset, suunnitelman ja tehtävälistan.

Nyt AWS vie ajatuksen pidemmälle Kiro Crew'n avulla.

Kiro Crew syntyi Amazonin sisällä kolmen insinöörin MeshClaw-nimisestä sivuprojektista. Tavoitteena oli rakentaa järjestelmä, jossa tekoälyagentille voidaan antaa tehtävä, poistua itse koneelta ja palata myöhemmin tarkastamaan valmis tai ainakin pitkälle edennyt työ.

Ajatus osui selvästi tarpeeseen. Alle puolessa vuodessa Kiro Crew levisi yli 39 000 käyttäjälle Amazonin sisällä. Kehitykseen osallistui lähes 500 ihmistä, jotka tekivät yhteensä 597 päivitystä. Sisäinen suosio sai Amazonin avaamaan projektin lähdekoodin.

Keskeinen ero tavallisiin AI-koodausapureihin on siinä, ettei työ rajoitu yhteen keskusteluun tai työskentelykertaan. Kiro Crew säilyttää projektin kontekstin, muistaa aikaisempia ratkaisuja ja voi jatkaa tehtävää myöhemmin ilman, että kehittäjän täytyy selittää lähtötilanne uudelleen.

Agentille voidaan esimerkiksi antaa useita koodivarastoja koskeva muutostyö, ohjelmistovirheen selvitys tai pitkään jatkuva migraatio. Työ voi jatkua tarkistuspisteiden, validointien ja uusintayritysten kautta myös silloin, kun kehittäjä tekee muuta.

Kiro Crew voi lisäksi ajaa useita agentteja rinnakkain. Yksi voi tutkia ongelmaa, toinen tehdä toteutusta ja kolmas käsitellä esimerkiksi testejä. Eri agenttien kontekstit pidetään erillään ja tulokset voidaan palauttaa pääagentille. Tässä mielessä Kiro Crew muistuttaa enemmän tekoälyagenttien työpöytää ja työnjohtojärjestelmää kuin perinteistä koodieditoria.

Järjestelmä tukee myös ajastettuja tehtäviä. Agentti voi esimerkiksi tarkistaa aamuisin avoimet pull requestit, seurata ohjelmistojulkaisua tai käynnistää työn ulkoisen tapahtuman perusteella.

Itsenäisemmin toimivat agentit nostavat samalla esiin vaikean kysymyksen siitä, kuinka paljon oikeuksia tekoälylle voidaan turvallisesti antaa? AWS on rakentanut Kiro Crew'hun useita suojauskerroksia. Niihin kuuluvat käyttöjärjestelmätason sandbox eli hiekkalaatikko, oletuksena estettävät komennot, epäilyttävien toimintamallien tunnistus, syötteiden validointi, arkaluonteisten hakemistojen suojaus, tunnusten peittäminen sekä allekirjoitettu auditointiloki. Agentin toimintaa voidaan lisäksi seurata vaihe vaiheelta.

Kiro Crew voidaan ajaa paikallisesti tai käyttäjän hallitsemalla etäkoneella. Se toimii työpöytäsovelluksen, verkkokäyttöliittymän tai tekstipohjaisen käyttöliittymän kautta, ja siihen voidaan liittää esimerkiksi Slack, Telegram ja Discord.

AWS toimitusjohtaja Matt Garman näkee tällaiset agentit osana paljon suurempaa muutosta ohjelmistokehityksessä. Hänen mukaansa tekoälyn suurimmat hyödyt eivät synny siitä, että nykyiset työvaiheet automatisoidaan yksi kerrallaan, vaan siitä, että koko työprosessi suunnitellaan uudelleen tekoälyn ehdoilla.

Garmanin mukaan kyky kirjoittaa yksittäisiä Java-rivejä erottaa kehittäjiä tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Paljon tärkeämmäksi nousee kyky suunnitella toimivia, turvallisia ja hyvin rakennettuja järjestelmiä.