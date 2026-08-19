Vishay on kutistanut puettavien laitteiden lähestymisanturin 1,6 × 1,0 × 0,35 millimetrin kokoon ja pudottanut sen lepovirran viiteen mikroampeeriin. Uusi VCNL36829UM on tarkoitettu erityisesti langattomiin nappikuulokkeisiin, älylaseihin sekä VR- ja AR-laseihin.
Anturin tehtävä on yksinkertainen mutta akkukäyttöisissä laitteissa tärkeä: se tunnistaa, onko laite käyttäjän päässä tai korvassa. Tämän perusteella esimerkiksi kuuloke voi keskeyttää toiston automaattisesti tai siirtyä vähävirtaisempaan tilaan.
VCNL36829UM yhdistää samaan koteloon 940 nanometrin VCSEL-laserin, fotodiodin, ASIC-piirin ja 16-bittisen AD-muuntimen. Varsinainen lähestymismittaus toimii 14 bitin resoluutiolla enintään 50 millimetrin etäisyydelle.
Vishayn mukaan uuden anturin tilavuus on 44 prosenttia pienempi kuin edeltävän sukupolven ratkaisuissa. Samalla häiriönsietoa kirkkaassa ympäristössä on parannettu: anturin luvataan toimivan jopa 200 kiloluksin valaistuksessa.
Virrankulutusta vähentää myös ohjelmoitava keskeytystoiminto. Mikro-ohjaimen ei tarvitse kysellä anturin tilaa jatkuvasti, vaan anturi voi ilmoittaa, kun määritelty ylä- tai alaraja ylittyy.
Piirissä on lisäksi kaksi älykästä I²C-orjaosoitetta. Niiden ansiosta samaan väylään voidaan kytkeä kaksi lähestymisanturia ilman erillistä multiplekseria. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi kuulokkeissa tai laseissa, joissa tunnistusta tarvitaan useammasta pisteestä.
Kotelon sisäinen eristysrakenne ja digitaalinen kompensointi vähentävät lähettimen ja vastaanottimen välistä optista ylikuulumista.
Anturin käyttöjännite on 1,65–2,0 volttia ja VCSELin suurin ohjausvirta 18 milliampeeria. VCNL36829UM on jo saatavana näytteinä ja tuotantomäärissä. Vishay ilmoittaa toimitusajaksi 15 viikkoa.