Eurooppa haluaa tuoda puolustuksen ja muun kriittisen elektroniikan tuotantoa lähemmäksi kotimarkkinoita. Samaan aikaan yksi elektroniikkateollisuuden tärkeimmistä lenkeistä heikkenee nopeasti, sillä Euroopan osuus maailman piirilevytuotannosta on pudonnut alle kahteen prosenttiin.
Piirilevyjen saatavuudesta on tullut strateginen huolenaihe Euroopan elektroniikan sopimusvalmistajille. Näin arvioivat EMSNOW ja in4ma tuoreessa Nordic & Northern European EMS Tour 2026 -raportissaan, joka perustuu yhdeksän eurooppalaisen EMS-yhtiön johdon haastatteluihin. Mukana olivat suomalaisista Scanfil ja Incap.
Raportin mukaan eurooppalaiset sopimusvalmistajat nostivat esiin piirilevyjen saatavuuden, pitkät toimitusajat, hintojen nousun ja toimittajakannan kaventumisen. Tilannetta vaikeuttaa AI-infrastruktuurin nopea kasvu: kehittyneet datakeskussovellukset vievät valmistuskapasiteettia ja uusien materiaalien käyttö vaikuttaa samalla muiden teollisuudenalojen piirilevyjen saatavuuteen.
EMSNOWin ja in4man käyttämien Data4PCB:n lukujen mukaan Euroopan piirilevyvalmistuksen arvo oli noin 1,735 miljardia euroa. Euroopan osuus maailman PCB-tuotannosta on painunut alle kahteen prosenttiin.
Kehitys jatkuu lisäksi väärään suuntaan. Euroopan piirilevytuotanto kasvoi vuonna 2025 vain 2,4 prosenttia, kun maailmanmarkkina kasvoi yli 11 prosenttia. Samalla 11 eurooppalaista piirilevyvalmistajaa poistui markkinoilta. Jäljellä oli 168 yritystä ja 182 tuotantolaitosta.
Raportin tekijät näkevät tilanteessa selvän ristiriidan. Euroopassa pyritään regionalisoimaan elektroniikkatuotantoa geopoliittisten riskien, turvallisuuden ja toimitusvarmuuden vuoksi. Erityisen tärkeää tämä on puolustuksessa ja muilla kriittisillä toimialoilla. Samaan aikaan oma piirilevyteollisuus kutistuu ja sen rakenne muuttuu entistä haavoittuvammaksi.
Ongelma korostuu, koska juuri puolustus on nyt yksi Euroopan sopimusvalmistuksen selvimmistä kasvualoista. Lähes kaikki raporttia varten haastatellut yritysjohtajat pitivät puolustusta houkuttelevana markkinana. Kasvua tulee muun muassa drooneista, autonomisista järjestelmistä, droonien torjunnasta, ilmailusta, sotilaselektroniikasta ja turvallisesta viestinnästä.
Eurooppalaiset EMS-yhtiöt eivät muutenkaan pyri haastamaan Aasian jättiläisiä kulutuselektroniikan massatuotannossa. Strategia perustuu yhä selvemmin vaativaan elektroniikkaan, suunnitteluosaamiseen, korkeaan luotettavuuteen ja säänneltyihin toimialoihin. Valmistuksessa painottuvat pienemmät sarjat ja tuotteiden suurempi tekninen kompleksisuus.
Scanfil on tästä yksi esimerkki. EMSNOWin ja in4man raportissa sen keskeisiksi toimialoiksi nostetaan medtech, puhdas teknologia ja energia, teollisuus sekä puolustus. Toinen raportissa mukana oleva suomalaisyhtiö Incap painottaa puolestaan alueellisuutta ja korkeamman lisäarvon palveluita.
Raporttiin voi tutustua täällä.