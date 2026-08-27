Patria on demonstroinut raskaan AMV-panssariajoneuvon etäohjausta Japanista Suomeen yli 7 800 kilometrin päästä. Demon kiinnostavaksi tekee myös suomalaisen teknologian vahva rooli, sillä mukana olivat Patrian lisäksi Nokia, Iceye, Basemark ja Savox sekä tietoliikenneyhteyden toimittanut Telia.
Miehittämätön Patria AMV sijaitsi Parolan sotilasalueella Suomessa, kun sitä ohjattiin Tokioon rakennetulta etäohjauspaikalta. Ohjaus perustui AMV:n drive-by-wire-tekniikkaan sekä suojattuun 5G-yhteyteen.
Demonstraatio osoittaa samalla, miten panssariajoneuvon miehittämättömyys muuttaa sen teknisiä vaatimuksia. Kun kuljettaja ei enää ole ajoneuvossa, tietoliikenneyhteydestä tulee osa kriittistä ohjausketjua. Yhteyden viiveen, luotettavuuden, tietoturvan ja häirinnänkestävyyden on riitettävä ajoneuvon turvalliseen operointiin.
Pelkkä videokuvan välittäminen ei riitä. Etäoperaattorin täytyy saada jatkuvasti tietoa sekä ajoneuvosta että sen ympäristöstä. Patria Dome tuotti demonstraatioon reaaliaikaista tilannekuvaa, jota täydennettiin Iceyen satelliittidatalla.
Myös suomalainen Basemark osallistui demoon toteuttamalla älykypärään perustuvan tilannekuvaratkaisun, jonka avulla operaattorille voidaan välittää visuaalista tietoa toimintaympäristöstä. Nokia ja Savox Communications puolestaan toimittivat demonstraatioon viestintään ja tilannekuvaan liittyvää teknologiaa.
Turvallisesta tiedonsiirrosta vastasi Telia. Käytännössä juuri tietoliikenneyhteydestä muodostuu tällaisen miehittämättömän panssariajoneuvon yksi kriittisistä järjestelmistä. Taistelukentällä yhteyksiä voidaan häiritä tai katkaista ja verkkoinfrastruktuuria tuhota, joten etäohjauksen rinnalle tarvitaan häiriönsietoa, vaihtoehtoisia yhteyksiä ja kasvavaa autonomiaa.
Patrian mukaan samaa teknistä konseptia voidaan tulevaisuudessa käyttää miehittämättömissä logistiikkatehtävissä, saattueissa sekä autonomisessa reittipistenavigoinnissa. Mitä itsenäisemmin ajoneuvo kykenee toimimaan, sitä vähemmän sen toiminta riippuu jatkuvasta yhteydestä etäoperaattoriin.
Tokion demonstraatio näyttää samalla, että Suomessa on poikkeuksellisen laaja kotimainen teknologiaketju miehittämättömien sotilasajoneuvojen rakentamiseen. Patria tuo ajoneuvoalustan ja etäohjauksen, Nokia tietoliikenneteknologiaa, Iceye satelliittitiedustelua, Basemark visuaalisen tilannekuvan ja Savox sotilasviestinnän ratkaisuja.
Kuva: Patria