16 gigabitin avoin linkki vie grafiikan auton näytölle

Marelli ja Microchip ovat toteuttaneet auton keskuslaskennan ja näyttöjen välisen videoyhteyden avoimella ASA Motion Link -standardilla. Ratkaisu siirtää grafiikkaa ja videota jopa 16 gigabitin sekuntinopeudella.

ASA Motion Link eli ASA-ML on Automotive SerDes Alliancen kehittämä avoin standardi nopeille autoteollisuuden SerDes-yhteyksille. Sen tavoitteena on tarjota vaihtoehto valmistajakohtaisille videonsiirtotekniikoille ja mahdollistaa eri valmistajien piirien ja järjestelmien yhteentoimivuus.

Marellin ja Microchipin demonstraattorissa auton keskuslaskentajärjestelmä tuottaa grafiikan ja videosisällön, joka siirretään Microchipin VS7000-piirisarjalla ASA-ML-linkin kautta näytölle. Marelli vastaa näyttöpään integraatiosta ja ASA-ML-deserialisoijan konfiguroinnista.

Linkin kautta voidaan välittää esimerkiksi kameroiden videokuvaa, navigointikarttoja, infotainment-grafiikkaa ja auton hallintakäyttöliittymiä. Näyttöön ei tällöin tarvita yhtä paljon omaa grafiikan käsittelyä, kun sisältö tuotetaan keskitetysti muualla autossa.

ASA-ML tukee enimmillään 16 gigabitin sekuntinopeutta. Standardiin kuuluvat myös linkkitason autentikointi ja salaus sekä virheenkorjaus. Tiedonsiirrossa käytetään aikajakoista TDD-tekniikkaa kaksisuuntaiseen liikenteeseen.

ASA-ML:ää on tähän asti demonstroitu etenkin autojen kamerayhteyksissä. Marellin ja Microchipin toteutus laajentaa avoimen SerDes-tekniikan käyttöä keskuslaskennan ja näyttöjen välisiin yhteyksiin.

Taustalla on autojen sähköarkkitehtuurin siirtyminen kohti keskitettyä laskentaa. Kun grafiikka ja sovellukset suoritetaan keskusyksikössä, nopeita videolinkkejä tarvitaan yhä useampien näyttöjen liittämiseen ilman, että jokaiselle näytölle rakennetaan omaa raskasta laskentajärjestelmää.