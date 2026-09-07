Minikaiuttimen suorituskyky ei riipu vain itse kaiutinelementistä. Jo yhden kuutiosenttimetrin eli litran tuhannesosan kokoinen ilmatila elementin takana voi ratkaista, saavutetaanko sille luvattu suorituskyky. Same Sky on tuonut tähän tarkoitukseen valmiit prototyyppikotelot.
Pienikokoisissa kaiuttimissa elementin takana oleva suljettu ilmatila on tärkeä osa akustista rakennetta. Jos kaiutinta testataan ilman sille suunniteltua takatilavuutta, sen käyttäytyminen voi poiketa merkittävästi lopulliseen tuotteeseen asennetusta elementistä.
Same Skyn uudet prototyyppikotelot muodostavat noin yhden kuutiosenttimetrin eli 1 cc hallitun takatilavuuden. Niiden avulla suunnittelija voi testata kaiutinelementtiä olosuhteissa, jotka vastaavat paremmin varsinaista käyttökohdetta.
Kotelot on tarkoitettu suorakaiteen muotoisille minikaiuttimille, joiden runkokoot ovat 15 × 11, 16 × 9 ja 18 × 13 millimetriä. Yhtiön mukaan koteloita voidaan käyttää paitsi komponenttien arviointiin myös lähtökohtana lopullisen laitteen akustisen rakenteen suunnittelussa.
Valmiin testikotelon etuna on, että eri kaiutinelementtejä voidaan vertailla samalla takatilavuudella. Näin mittauksissa näkyvät paremmin itse elementtien väliset erot sen sijaan, että tulokseen vaikuttaisi muuttuva akustinen ympäristö.
Same Sky tunnettiin aiemmin nimellä CUI Devices. Uudet prototyyppikotelot ovat jo saatavilla jakelijoilta, ja niiden hinnat alkavat 1,99 dollarista kappaleelta.