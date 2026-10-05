Murata on aloittanut maailman pienimpien kolminapaisten keraamisten monikerroskondensaattorien massatuotannon. Uudet LLD-sarjan komponentit ovat kooltaan vain 0,6 × 0,3 millimetriä. Niiden avulla voidaan vakauttaa esimerkiksi älypuhelinten ja puettavien laitteiden tehokkaiden piirien syöttöjännitettä entistä pienemmässä tilassa.
Uudet kondensaattorit ovat 0201-kokoa, ja ne vievät piirilevyltä noin 64 prosenttia vähemmän tilaa kuin Muratan aiemmat pienimmät 0402-kokoiset kolminapaiset kondensaattorit. Muratan mukaan kyseessä ovat maailman pienimmät tämän tyyppiset komponentit.
Kolminapaisen kondensaattorin etuna on pieni ekvivalenttinen sarjainduktanssi eli ESL. Perinteiseen kaksinapaiseen kondensaattoriin verrattuna sen rakenne mahdollistaa neljä lyhyempää virtareittiä, mikä pienentää induktanssia ja parantaa kondensaattorin toimintaa korkeilla taajuuksilla.
Ominaisuus on tärkeä erityisesti nopeiden prosessorien ja muiden tehokkaiden mikropiirien virransyötössä. Kun piirin virrankulutus muuttuu nopeasti, syöttöjännitteeseen syntyy häiriöitä. Pienen ESL-arvon kondensaattori pystyy vaimentamaan näitä jännitevaihteluita tehokkaammin.
Kolminapaisten kondensaattorien pienentäminen on ollut tavallista kaksinapaista rakennetta vaikeampaa, koska niiden sisäiset ja ulkoiset elektrodirakenteet ovat monimutkaisempia. Murata kertoo ratkaisseensa ongelman optimoimalla elektrodien rakenteen ja kehittämällä valmistusprosessejaan.
Uudesta LLD-sarjasta on saatavana kaksi versiota. Molempien kapasitanssi on yksi mikrofaradi. LLD033R60G105ME01-mallin nimellisjännite on 4 volttia ja käyttölämpötila-alue −55…+85 astetta. LLD033D80E105ME01-mallin nimellisjännite on 2,5 volttia ja käyttölämpötila-alue −55…+105 astetta.
Muratan tavoitteena on helpottaa komponenttien sijoittelua yhä tiheämmin pakatuilla piirilevyillä. Erityisesti älypuhelimissa ja puettavissa laitteissa jokainen säästetty neliömillimetri on arvokas.