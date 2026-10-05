Fujitsu tuo marraskuussa markkinoille 2 nanometrin tekniikalla valmistettavan Monaka-Arm-palvelinprosessorin ja siihen perustuvat palvelimet. Yhtiön tavoitteena on ajaa vaativaa tekoälyinferenssiä erli -päättelyä ilman erillisiä GPU-kiihdyttimiä ja samalla pienentää datakeskusten tehon- ja jäähdytyksen tarvetta.
Monaka on 3D-pinottu prosessori, jonka suoritinytimet valmistetaan 2 nanometrin ja välimuisti- sekä I/O-osat 5 nanometrin prosessilla. Kellotaajuus yltää 3,8 gigahertsiin ja muistin siirtonopeus 8800 MT/s. Tekoälylaskentaa nopeutetaan matriisioperaatioihin tarkoitetuilla laitteistokäskyillä ja Armin SVE2-vektorilaskennalla.
Fujitsun mukaan Monaka tarjoaa tekoälyinferenssissä kaksinkertaisen suorituskyvyn muihin palvelinprosessoreihin verrattuna. Yhtiö ei kuitenkaan vertaa prosessoria suoraan tehokkaimpiin GPU-kiihdyttimiin. Monakan etuna on ennen kaikkea mahdollisuus rakentaa inferenssipalvelimia ilman erillisiä GPU ja niiden kasvattamaa tehonkulutusta.
Fujitsun 1U Monaka -palvelinta voidaan käyttää ilmajäähdytettynä jopa 40 asteen ympäristölämpötilassa. Yhtiön mukaan sen jäähdytystekniikka voi pienentää palvelimen jäähdytykseen tarvittavaa sähköä jopa 80 prosenttia. Tarvittaessa palvelin tukee myös vesijäähdytystä.
Palvelin tukee lisäksi CXL- ja CDI-tekniikoita, joiden avulla muistia ja kiihdyttimiä voidaan jakaa fyysisten palvelinrajojen yli. Näin Fujitsu pyrkii ratkaisemaan myös suurten AI-mallien kasvavaa muistintarvetta ilman, että jokaiseen palvelimeen on asennettava kaikki resurssit paikallisesti.
Monaka-prosessori tulee maailmanlaajuiseen myyntiin, ja Fujitsun omia 1U- ja 2U-palvelimia tarjotaan aluksi Japanissa ja Euroopassa. Ensimmäiset asiakastoimitukset alkavat vaiheittain huhtikuussa 2027. Fujitsu suuntaa järjestelmiä tekoälyinferenssin lisäksi suurteholaskentaan sekä finanssi-, tele- ja teollisuussektorille.