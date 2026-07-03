Fujitsu tuo Uvance Wayfinders -konsulttiliiketoimintansa Suomeen. Uuden yksikön vetäjäksi on nimitetty Matti Puttonen, jonka mukaan suomalaisyrityksissä tekoälyä käytetään jo paljon, mutta liian usein vielä hajanaisina kokeiluina.
Puttonen aloitti Suomen Fujitsu Uvance Wayfinders -partnerina kesäkuussa. Hänen tehtävänään on käynnistää uusi liiketoiminta Suomessa ja rakentaa paikallinen tiimi. Fujitsu on toiminut Suomessa 66 vuotta, ja yhtiö hakee nyt kasvua tekoälyyn, dataan ja liiketoiminnan uudistamiseen keskittyvästä konsultoinnista.
Puttosen mukaan Uvance Wayfindersin tarkoitus ei ole tarjota vain yksittäisiä IT-projekteja tai teknologiaratkaisuja. Lähtökohtana on yrityksen koko toimintamallin uudistaminen datan ja tekoälyn avulla.
– Tekoälyn hyödyntäminen vaatii start up -ajattelua. Ne yritykset, jotka pystyvät uudelleensuunnittelemaan toimintansa tekoälyavusteiseksi, tulevat saavuttamaan suurimmat hyödyt, Puttonen sanoo.
Fujitsun mukaan suomalaisyritykset ovat tekoälyn hyödyntämisessä hyvin eri vaiheissa. Osa edelläkävijöistä on jo siirtynyt yksittäisistä kokeiluista liiketoiminnan uudistamiseen, jossa tekoälyä hyödynnetään osana tuotteita, palveluita ja päätöksentekoa. Suuri osa yrityksistä on kuitenkin yhä kokeilu- tai pilotointivaiheessa.
Puttosen mukaan tekoälyn käyttö ei vielä automaattisesti tarkoita liiketoimintavaikutusta. Hyödyt syntyvät vasta, kun tekoäly kytketään yrityksen prosesseihin, data-alustoihin, arkkitehtuuriin ja tietoturvaan. Tavoitteena on saada tekoäly pois irrallisista kokeiluista ja osaksi organisaation normaalia toimintaa.
Valmistavassa teollisuudessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tuotannon ja toimitusketjun optimointia, ennakoivaa kunnossapitoa, laadunvalvontaa tai tuotannon reaaliaikaista ohjausta. Finanssialalla tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi riskienhallinnassa, asiakaspalvelussa, analyysin automatisoinnissa ja päätöksenteon tukena.
Puttosen mukaan ensimmäisiä tekoälyhankkeita ei kannata valita näyttävyyden vaan toteutettavuuden perusteella. Keskeisiä kysymyksiä ovat, onko tarvittava data käytettävissä, onko hankkeen hyöty mitattavissa ja rakentaako se pohjaa seuraaville tekoälyratkaisuille. Monessa yrityksessä ensimmäinen askel onkin datan systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen.
Fujitsu aikoo erottautua muista tekoälykonsulteista sillä, että se sanoo pystyvänsä tarjoamaan kokonaisuuden infrastruktuurista ja tekoälymalleista aina liiketoiminnan toteutukseen asti. Yhtiö korostaa myös suvereniteettia ja tietoturvaa eli sitä, että data, mallit ja infrastruktuuri voidaan pitää asiakkaan vaatimusten mukaisesti hallinnassa.
Suomessa Uvance Wayfinders keskittyy erityisesti valmistavaan teollisuuteen, kaupan alaan ja finanssiyrityksiin. Fujitsu ei kerro Suomen-liiketoiminnan tarkkoja kokotavoitteita, mutta Puttosen mukaan siitä rakennetaan vaiheittain merkittävä osa yhtiön paikallista kasvustrategiaa.
Kuva: Aki Rask