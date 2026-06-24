Infineonin ja kiinalaisen Innosciencen välinen GaN-kiista on saanut uuden käänteen. Vielä keväällä asetelma näytti Infineonin kannalta selvältä, kun USA kauppakomissio määräsi Innosciencen tuotteille tuonti- ja myyntikiellon. Nyt Innoscience kertoo saaneensa omia voittojaan sekä Kiinassa että Saksassa.
Kyse ei kuitenkaan ole yhdestä lopullisesta ratkaisusta, vaan yhä sekavammaksi käyvästä kansainvälisestä patenttisodasta. Oikeutta käydään eri maissa, eri patenteista ja osin eri tuotesukupolvista. Siksi molemmat yhtiöt pystyvät samaan aikaan julistamaan voittoa.
Infineon kertoi 18. kesäkuuta, että Münchenin alueoikeus ratkaisi kaksi uutta galliumnitriditeknologiaan liittyvää patenttitapausta sen hyväksi. Yhtiön mukaan oikeus kielsi Innosciencea valmistamasta, myymästä ja markkinoimasta lisää patenttia loukkaavia tuotteita Saksassa. Lisäksi oikeus määräsi Innosciencen maksamaan Infineonille vahingonkorvauksia.
Innoscience esittää saman tilanteen toisin. Yhtiön mukaan Münchenin ratkaisut koskevat vain rajattua joukkoa vanhoja, jo myynnistä poistettuja 650–700 voltin paketoituja transistoreja. Innoscience väittää, että sen nykyinen GaN-tuotevalikoima jää Infineonin esittämien saksalaisten patenttien ulkopuolelle ja että tuotteita voidaan myydä Saksassa ilman rajoituksia.
Sama tulkintaero näkyi jo Yhdysvalloissa. Infineon korosti toukokuussa, että USA kauppakomissio ITC oli vahvistanut Innosciencen loukanneen Infineonin GaN-patenttia ja määrännyt tuonti- ja myyntikiellon. Innoscience puolestaan korosti, että ITC lopullinen ratkaisu koski yhtiön mukaan vain vanhoja tuotteita, eikä estä sen nykyisten GaN-komponenttien tuontia ja myyntiä Yhdysvalloissa.
Kiinassa asetelma on kääntynyt toiseen suuntaan. Innoscience on kertonut saaneensa kiellon tiettyjä Infineonin GaN-tuotteita vastaan. Kiinalaisyhtiön mukaan Infineonin on lopetettava kyseisten tuotteiden myynti, tarjoaminen ja tuonti Kiinan markkinoille. Infineonin mukaan kyse on kuitenkin rajatummasta ja yhä keskeneräisestä kokonaisuudesta kuin Innosciencen tiedote antaa ymmärtää.
Patenttisodan taustalla on galliumnitridin nopeasti kasvava merkitys tehopuolijohteissa. GaN-komponentit mahdollistavat pienemmät häviöt, nopeamman kytkennän ja kompaktimmat virtalähteet kuin perinteinen pii. Siksi teknologia kiinnostaa valmistajia erityisesti AI-datakeskuksissa, sähköautoissa, uusiutuvan energian järjestelmissä, teollisuuselektroniikassa ja kulutuselektroniikan pikalatureissa.
Markkinan kasvu tekee patenttisodasta strategisen. Infineon korostaa omaa noin 450 GaN-patenttiperheen salkkuaan ja asemaansa integroituna laitevalmistajana. Innoscience puolestaan pyrkii osoittamaan, että sen nykyinen tuoteportfolio kestää oikeudellista tarkastelua keskeisillä markkinoilla.