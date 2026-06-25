OpenAI on ottanut uuden askeleen kohti täyttä tekoälypinoa. Broadcomin kanssa kehitetty Jalapeno ei ole yleiskäyttöinen prosessori, vaan suurten kielimallien inferenssiin optimoitu ASIC-kiihdytin, jolla OpenAI hakee parempaa energiatehokkuutta, pienempää viivettä ja vähemmän riippuvuutta ulkopuolisista tekoälykiihdyttimistä.
OpenAI kutsuu Jalapenoa ensimmäiseksi Intelligence Processor -piirikseen. Kyse ei siis ole yleiskäyttöisestä prosessorista eikä perinteisestä grafiikkapiiristä, vaan asiakaskohtaisesta ASIC-ratkaisusta, jonka arkkitehtuuri on optimoitu OpenAI omien mallien ja palveluiden tarpeisiin.
OpenAI mukaan Jalapenon suunnittelussa on hyödynnetty yhtiön omaa näkemystä siitä, miten ChatGPT, Codexin, API-palveluiden ja tulevien agenttituotteiden kuormat käyttäytyvät käytännössä. Optimoinnin kohteina ovat olleet muun muassa mallien käyttämät kernelit, muistinsiirto, verkotus ja palvelinkuormien ajo datakeskuksissa. Tavoitteena on saada todellinen käyttöaste lähemmäs sirun teoreettista huippusuorituskykyä.
Broadcom vastaa hankkeessa piiritoteutuksesta, verkkotekniikasta ja yhteyksistä suuriin tuotantomääriin. Yhtiön Tomahawk-verkkopiireillä on rooli Jalapeno-alustan skaalaamisessa datakeskuksiin. Celestica puolestaan tuo mukaan kortti-, räkkä- ja järjestelmäintegraation.
OpenAI mukaan Jalapenon näytepiirit ajavat jo koneoppimiskuormia laboratoriossa tavoitellulla kellotaajuudella ja tehonkulutuksella. Yhtiö kertoo varhaisten testien osoittavan, että sirun suorituskyky wattia kohti on selvästi nykyistä huipputasoa parempi. Tarkkoja lukuja ei kuitenkaan vielä annettu, vaan OpenAI lupaa julkaista yksityiskohtaisemman teknisen raportin myöhemmin.
Jalapeno kehitettiin nopealla aikataululla. OpenAI ja Broadcomin mukaan siru vietiin alkuperäisestä suunnittelusta tape-outiin eli piille yhdeksässä kuukaudessa. Yhtiöt korostavat, että kehitystä nopeuttivat OpenAI:n omat tekoälymallit, joita käytettiin myös suunnittelun ja optimoinnin tukena. OpenAI mukaan samat mallit, joita käyttäjät hyödyntävät palveluissa, auttavat nyt rakentamaan infrastruktuuria seuraavan sukupolven mallien ajamiseen.
OpenAI ja Broadcom aikovat ottaa alustan käyttöön datakeskuskumppaneiden kanssa vuoden 2026 lopulta alkaen. Broadcomin toimitusjohtaja Hock Tanin mukaan tavoitteena on mahdollistaa gigawattiluokan tekoälydatakeskuksia Microsoftin ja muiden kumppanien kanssa.