Tekoälyn energiankulutusta verrataan nyt ilmastointilaitteisiin, jääkaappeihin ja puhelimen lataamiseen. Vertailut ovat näyttäviä, mutta insinöörin kannalta kiinnostavin tieto puuttuu edelleen. Kukaan ei kerro, paljonko eri tekoälymallit, eri kyselytyypit ja eri datakeskukset oikeasti kuluttavat sähköä.
Surfsharkin tuoreen laskelman mukaan yksi ChatGPT-kysely kuluttaa keskimäärin noin kaksi wattituntia energiaa. Se vastaisi esimerkiksi noin seitsemän sekunnin käyttöä yhden kilowatin ilmastointilaitteella, kolmen minuutin käyttöä pienellä 40 watin tuulettimella tai 24 minuutin latausta viiden watin puhelinlaturilla.
Vertailu kuulostaa pieneltä, kun sitä katsotaan yhden kyselyn tasolla. Mittakaava muuttuu, kun mukaan otetaan ChatGPT arvioitu päivittäinen käyttö. Surfsharkin mukaan maailmassa tehdään noin 2,5 miljardia ChatGPT-kyselyä päivässä. Jos jokainen niistä kuluttaisi kaksi wattituntia, kokonaiskulutus olisi noin viisi gigawattituntia vuorokaudessa. Se vastaisi suunnilleen 200 000 yhden kilowatin ilmastointilaitteen yhtäjaksoista käyttöä vuorokauden ajan.
Tällaiset vertaukset ovat tehokkaita, mutta niihin liittyy olennainen epävarmuus. Surfshark käyttää laskelmissaan keskiarvoa useista julkisista arvioista. Tässä vertailussa yksittäisen ChatGPT-kyselyn energiankulutus vaihtelee 0,3 wattitunnista noin kolmeen wattituntiin. Ero pienimmän ja suurimman arvion välillä on siis kymmenkertainen.
Syy epävarmuuteen on yksinkertainen, sillä tekoäly-yhtiöt eivät julkaise mallikohtaisia ja kyselykohtaisia energiankulutustietojaan avoimesti. Yhden lyhyen tekstivastauksen, pitkän päättelyketjun, kuvageneroinnin tai ohjelmakoodin analysoinnin energiankulutus ei ole sama asia. Myös käytetty malli, palvelinkeskuksen kuormitus, jäähdytys, käytetty laitteisto ja sähköntuotannon päästökerroin vaikuttavat lopputulokseen.
Yksittäisen promptin sähkönkulutuksen sijaan oleellisempi kysymys on, miten nopeasti kasvava tekoälyn käyttö ohjataan tehokkaammille malleille, oikean kokoisille kiihdyttimille ja datakeskuksiin, joiden energiankulutus tunnetaan paremmin. Tällä hetkellä tarkka mittari puuttuu.