Donut Lab jatkoi tänään I Donut Believe -videosarjaansa. Odotetut yksityiskohdat esimerkiksi kennon energiatiheydestä jäivät edelleen hämärän peittoon. Tällä kertaa yhtiö esitteli solid state -akkutekniikansa räätälöitävyyttä. Donut Labin mukaan samaa akkukemiaa voidaan sovittaa hyvin erilaisiin sovelluksiin ja muotoihin.
Toimitusjohtaja Marko Lehtimäen mukaan CES-messuilla lanseerattua akkua ei ollut tarkoitus monistaa yhtenä standardoituna kennona suurissa GWh-luokan akkutehtaissa. Sen sijaan yhtiö pyrkii tarjoamaan tekniikkaa, joka taipuu eri sovelluksiin. Joissakin tapauksissa taipuminen voi olla myös kirjaimellista.
Donut Labin ensin esittelemä pussikenno oli Lehtimäen mukaan tarkoitettu teknologian demonstrointiin ja sen kykyjen esittelyyn Vergen moottoripyörissä. - Pussikenno ja akkumoduuli olivat vain lähtölaukaus, Lehtimäki sanoi.
Viimeisen puolen vuoden aikana Lehtimäki kertoo keskustelleensa satojen asiakkaiden kanssa kymmeniltä teollisuudenaloilta. Niiden tarpeet poikkeavat toisistaan selvästi. Iso osa nykyisistä akuista on standardoitu ajoneuvokäyttöön. Siksi esimerkiksi robotiikan, droonien ja teollisuusjärjestelmien valmistajat joutuvat usein sopeuttamaan omat tuotteensa valmiisiin ajoneuvoakkuihin. Tällöin akun muoto, koko, jännite ja muut ominaisuudet lyödään lukkoon jo vuosia etukäteen.
Donut Labin mukaan sen akkuja voidaan sen sijaan räätälöidä muodon, kennorakenteen, jännitteen ja muiden sovelluskohtaisten tekijöiden mukaan. Teknologiajohtaja Ville Piipon mukaan kennojen kemia pysyy eri asiakasprojekteissa samana, mutta kerrosrakenteen erot voivat muuttaa akun ominaisuuksia olennaisesti.
- Kennojen nimellisjännite voi olla selvästi alle kolme volttia, mutta se voi myös olla selvästi korkeampi, tietysti järkevissä rajoissa, Piippo sanoi.
Tarkkaa ylärajaa kennojännitteelle hän ei kertonut. Piipon mukaan matalajännitteinen akku voisi toimia korvaavana eli niin sanottuna drop-in-ratkaisuna perinteisille järjestelmille. Korkeammat jännitteet taas voivat yksinkertaistaa akuston rakennetta, kun tarvitaan vähemmän kennojen välisiä liitäntöjä ja vähemmän erillisiä rakenneosia.
- Entä jos yksi moduuli muodostuisikin vain yhdestä kennosta, Piippo kysyi.
Sovellusten erot näkyvät myös siinä, mitä ominaisuuksia akulta painotetaan. Esimerkiksi droonin akussa pitkä lataussyklien määrä ei välttämättä ole yhtä tärkeä kuin korkea energiatiheys. Tällöin energiatiheys voitaisiin Donut Labin mukaan optimoida selvästi yli CES-messuilla ilmoitetun 400 Wh/kg:n tason.
On kuitenkin syytä huomata, ettei Donut Lab ole julkisesti todistanut kennonsa energiatiheyslukemia.
Energiavarastoissa lähtökohta on toinen. Niissä akkua ei tarvitse ladata huippunopeasti, eikä energiatiheydenkään tarvitse olla yhtä korkea kuin liikkuvissa sovelluksissa. Hinta, turvallisuus ja käyttöikä voivat olla tärkeämpiä tekijöitä.
Piipon mukaan myös kennon muoto voi vaihdella poikkeuksellisen paljon. Hänen mukaansa kenno voisi olla lähes minkä muotoinen tahansa, jopa lumihiutaleen muotoinen. - Joissakin sovelluksissa jopa kaarevat kennot ovat mahdollisia, Piippo sanoi.