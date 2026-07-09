Rohde & Schwarz tuo laadunvalvontaan millimetriaaltoskannerin, joka näkee kartongin, muovin ja laminoitujen pakkausmateriaalien läpi ilman ionisoivaa säteilyä. R&S Imager muodostaa suljetusta pakkauksesta 3D-kuvan, jota voidaan käyttää tekoälypohjaisessa virheentunnistuksessa suoraan tuotantolinjalla.
Teollisessa laadunvalvonnassa on pitkään ollut hankala väliinputoaja: suljettu pakkaus, jonka sisältö pitäisi tarkistaa avaamatta sitä. Pintakamera näkee vain ulkopinnan ja vaaka kertoo lähinnä massan. Röntgen puolestaan näkee pakkauksen sisään, mutta tuo mukanaan säteilyyn, sääntelyyn ja tuoteturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Rohde & Schwarz hakee tähän väliin ratkaisua millimetriaaltoihin perustuvalla R&S Imager -järjestelmällä. Yhtiön mukaan skanneri läpäisee tavallisia pakkausmateriaaleja tuotantolinjan nopeudella ja muuntaa takaisin heijastuvat signaalit tarkaksi kolmiulotteiseksi kuvaksi pakkauksen sisällöstä.
Käytännössä kyse on siirtymästä pintatarkastuksesta tilavuustarkastukseen. Järjestelmä ei ainoastaan havaitse pakkauksen ulkopuolisia virheitä, vaan voi paljastaa myös puuttuvia osia, väärin sijoitettuja tuotteita, rikkoutuneita komponentteja tai pakkausvirheitä, jotka jäisivät perinteisillä kameraratkaisuilla näkymättä.
Erityisen kiinnostava sovellusalue on lääketeollisuus. Millimetriaallot eivät ole ionisoivaa säteilyä, joten R&S mukaan ne eivät vaikuta lääkeaineiden tehoon tai steriilien tuotteiden turvallisuuteen. Skannerilla voidaan tarkistaa esimerkiksi ruiskujen, neulojen ja autoinjektorien sijainti monikerroksisissa pakkauksissa ilman, että pakkausta tarvitsee avata.
Logistiikassa järjestelmän avulla voidaan varmistaa suljetun pakkauksen sisältö silloin, kun paino- tai pintatarkastus ei riitä. Millimetriaaltojen avulla voidaan nähdä muovin, kartongin ja komposiittimateriaalien läpi ja tuottaa jatkuvaa kuvadataa kuljetinhihnalta. Tämä mahdollistaa poikkeamien automaattisen tunnistuksen tekoälyalgoritmeilla sekä yksittäisten lähetysten dokumentoinnin toimitusketjussa.
Elintarvike- ja juomateollisuudessa samaa tekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi suljettujen kartonkien, monipakkausten ja lasiastioiden tarkastamiseen. R&S mukaan järjestelmä voi havaita puuttuvia tuotteita, vaurioita ja tiivistysvirheitä, kuten lasipullon alipaineen häviämisen. Koska tarkastus ei ole ionisoivaa, se ei yhtiön mukaan vaikuta elintarvikkeiden laatuun tai työntekijöiden turvallisuuteen.
R&S Imager voidaan integroida olemassa oleviin tuotannonohjaus- ja tarkastusjärjestelmiin. Sen tuottamia 3D-kuvia voidaan käyttää niin sanottuina digitaalisina kaksosina, joita tekoälypohjaiset laadunvalvontajärjestelmät analysoivat reaaliaikaisesti. Yhtiön mukaan tavoitteena on tuoda pakkauksen sisäinen tarkastus osaksi normaalia tuotantovirtaa ilman, että linjan läpimeno hidastuu.