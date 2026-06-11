Datakeskusten pääomainvestoinnit ovat nousemassa yli 1000 miljardiin dollariin vuonna 2026. Taustalla ovat tekoälyklusterit, hyperskaalaajien rakentamistahti sekä muistien ja tallennuksen kallistuminen.
Datakeskusten maailmanlaajuiset pääomainvestoinnit ylittävät ensi vuonna biljoonan dollarin rajan, arvioi Dell’Oro Group. Mobile World Liven mukaan kasvu johtuu ennen kaikkea hyperskaalaajien tekoälyhankkeista sekä muistien ja tallennuksen hintapaineista, jotka nostavat palvelininfrastruktuurin kokonaiskustannuksia.
Kyse ei ole enää vain GPU-palvelimista. Tekoälyn vaatimat klusterit lisäävät kysyntää koko datakeskuksen arvoketjussa: prosessoreissa, kiihdyttimissä, muisteissa, tallennuksessa, optisissa yhteyksissä, kytkimissä, sähkönsyötössä ja jäähdytyksessä. Dell’Oro arvioi laajemmin, että tekoälybuumi nostaa datakeskusten laiteinvestoinnit 1,7 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä.
Kasvun mittakaava kertoo tekoälyn infrastruktuurivaikutuksesta. Suuret pilviyhtiöt ja tekoälymallien kehittäjät rakentavat kapasiteettia sekä mallien koulutukseen että yhä enemmän päättelykuormiin. Samalla verkon sisäinen liikenne kasvaa nopeasti, mikä lisää tarvetta nopeille optisille linkeille ja tehokkaammille datakeskusverkoille.
Dell’Oron aiemman arvion mukaan datakeskusten pääomainvestoinnit kasvoivat vuonna 2025 jo 57 prosenttia tekoälyhankkeiden ja yleisten infrastruktuuri-investointien vauhdittamina. Yhtiö odottaa hyperskaalaajien ja tekoälymallien kehittäjien pitävän investointitason vahvana myös vuonna 2026.
Ennuste vahvistaa, että tekoäly on muuttunut ohjelmistotrendistä raskaaksi laite- ja infrastruktuurisykliksi. Suurimmat hyödyt eivät kohdistu vain kiihdytinpiireihin, vaan myös muistivalmistajiin, optiikkatoimittajiin, verkkolaitteisiin, tehoelektroniikkaan ja datakeskusten jäähdytysratkaisuihin.
Kasvuun liittyy myös selvä pullonkaula. Tekoälydatakeskusten rakentamista rajoittavat yhä useammin sähkön saatavuus, energian hinta, rakentamisen aikataulut ja komponenttien toimitusketjut.