Kyberhyökkäysten määrä tasaantui toukokuussa, mutta uhkataso ei laskenut. Check Pointin tuoreen raportin mukaan organisaatioihin kohdistui maailmanlaajuisesti keskimäärin 2 055 kyberhyökkäystä viikossa. Määrä oli seitsemän prosenttia pienempi kuin huhtikuussa, mutta kaksi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.
Huolestuttavin kehitys näkyi kiristyshaittaohjelmissa. Julkisesti raportoitujen kiristyshyökkäysten määrä kasvoi toukokuussa 48 prosenttia vuodentakaisesta 698 tapaukseen. Kyseessä on tämän vuoden voimakkain vuosikasvu. Eniten hyökkäyksiä kohdistui yrityspalveluihin, kulutustavara- ja palvelualalle sekä teollisuuteen.
Toimialoista koulutus oli jälleen hyökkääjien suosikkikohde. Oppilaitoksiin kohdistui keskimäärin 4 641 hyökkäystä viikossa organisaatiota kohden. Seuraavina tulivat julkinen sektori ja televiestintäala.
Euroopassa hyökkäysten määrä kasvoi prosentin vuodentakaisesta. Suomessa organisaatioihin kohdistui keskimäärin 936 hyökkäystä viikossa, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Raportti nostaa esiin myös generatiivisen tekoälyn tietoturvariskit. Joka 25. yritysverkoista lähetetty tekoälykehote sisälsi arkaluonteista tietoa, jonka vuotamisriski arvioitiin korkeaksi. Peräti 91 prosentissa organisaatioista, joissa tekoälytyökaluja käytetään säännöllisesti, havaittiin tällaisia tapauksia.
Check Pointin mukaan hyökkääjät eivät ole hidastaneet toimintaansa, vaan muuttaneet toimintatapojaan. Siksi organisaatioiden pitäisi panostaa entistä enemmän ennakoivaan ja tekoälyä hyödyntävään tietoturvaan.