Miehittämättömät järjestelmät ovat nousseet keskeiseen rooliin nykyaikaisessa sodankäynnissä, mutta niiden viestintä on usein perustunut erillisiin datalinkkeihin. Bittiumin uusi Tough SDR Unmanned -radiomoduuli liittää droonit, miehittämättömät ajoneuvot ja merijärjestelmät suoraan samaan häirinnänkestävään taktiseen IP-verkkoon, jota sotilaat käyttävät.
Uusi radiomoduuli mahdollistaa sen, että miehittämättömät maa-, ilma- ja merijärjestelmät eivät enää toimi pelkkinä etäohjattavina alustoina. Ne voivat olla aktiivisia verkon solmuja samassa taktisen viestinnän verkossa kuin joukot ja komentopaikat.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että droonien keräämä sensoridata voidaan tuoda suoraan yhteiseen tilannekuvaan. Komentaja voi tarkastella esimerkiksi lennokin välittämää tiedustelutietoa samassa näkymässä joukkojen sijaintitietojen kanssa.
Bittiumin mukaan Tough SDR Unmanned mahdollistaa myös miehittämättömien alustojen käytön verkon laajentamiseen. Droonit voivat toimia toistinsolmuina ja välittää liikennettä joukkojen välillä silloin, kun maasto tai elektroninen häirintä estää suorat radioyhteydet.
Ratkaisu perustuu MANET-tekniikkaan (Mobile Ad Hoc Network), jossa verkko muodostuu automaattisesti ja reitittää liikenteen uudelleen yhteyksien katketessa. Näin viestintä ei ole riippuvainen yksittäisestä solmusta tai yhteydestä.
Tough SDR Unmanned on yhteensopiva Bittiumin nykyisten taktisten radioiden ja aaltomuotojen kanssa. Moduuli toimii laajalla taajuusalueella ja soveltuu myös näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan miehittämättömien alustojen etäohjaukseen.
Bittium korostaa ratkaisun olevan täysin eurooppalainen. Puolustusalalla suvereniteetista on tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä, kun eurooppalaiset maat pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan ulkomaisista teknologioista ja rakentamaan omia kriittisiä viestintäjärjestelmiään.
Tuote esitellään tällä viikolla Pariisissa järjestettävässä Eurosatory 2026 -tapahtumassa.