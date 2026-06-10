Kiinassa on esitelty maan ensimmäinen neutraaleihin atomeihin perustuva kvanttitietokone. Han Yuan-1 -järjestelmän kehittänyt CAS Cold Atom Technology korostaa erityisesti sitä, että laitteisto toimii tavallisessa sisäympäristössä ilman kryogeenistä jäähdytysjärjestelmää.
Han Yuan-1 käyttää kubitteinaan laserilla jäähdytettyjä ja optisiin ansoihin vangittuja yksittäisiä atomeja. Yhtiön mukaan järjestelmässä on yli sata kubittia, ja yhden kubitin kvanttiporttien tarkkuus ylittää 99,9 prosenttia. Lisäksi kone tukee monikubittista lomittumista sekä joustavia yhteyksiä kubittien välillä.
Ratkaisu edustaa neutraaliatomikvanttilaskentaa, joka on yksi nopeimmin kehittyvistä kvanttitietokoneiden toteutustavoista. Sen suurin ero Suomessa kehitettävään IQM:n teknologiaan on kubittien toteutuksessa. IQM:n koneet perustuvat suprajohtaviin kubitteihin, jotka vaativat toimintaansa varten erittäin matalan lämpötilan. Tyypillisesti järjestelmät jäähdytetään laimennusjäähdyttimillä vain muutamien millikelvinien päähän absoluuttisesta nollapisteestä.
Neutraaliatomikoneissa varsinaiset atomit jäähdytetään lasereilla hyvin kylmiksi, mutta koko järjestelmä ei tarvitse massiivista kryogeenistä infrastruktuuria. Tämän vuoksi laitteistot voivat olla rakenteeltaan yksinkertaisempia ja helpommin käyttöönotettavia kuin suprajohtaviin kubitteihin perustuvat järjestelmät.
CAS Cold Atomin mukaan Han Yuan-1 soveltuu sekä kvanttisimulaatioihin että porttipohjaiseen kvanttilaskentaan. Yhtiö näkee mahdollisia käyttökohteita muun muassa optimointitehtävissä, materiaalitutkimuksessa, lääke- ja kemianteollisuudessa sekä koneoppimisessa.
Teknisistä suoritusarvoista tiedetään toistaiseksi kuitenkin melko vähän. Yhtiö ei ole kertonut esimerkiksi kahden kubitin porttien tarkkuutta, koherenssiaikoja tai muita suorituskykymittareita, joiden perusteella järjestelmää voisi verrata alan johtaviin kvanttitietokoneisiin.
Han Yuan-1:n julkistus kertoo kuitenkin siitä, että Kiina panostaa kvanttilaskennassa useisiin teknologisiin lähestymistapoihin. Suprajohtavien kubittien rinnalle on nyt noussut myös neutraaliatomiteknologia, jonka kaupallistamista vauhdittavat maailmalla muun muassa QuEra Computing, Pasqal ja Atom Computing.