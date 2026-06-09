Suomalainen avaruusyhtiö Iceye on kerännyt yli miljardin euron rahoituksen, jonka avulla yhtiö aikoo kasvattaa tutkasatelliittiensa tuotannon nykyisestä 50 satelliitista sataan vuodessa. Samalla yhtiön arvostus nousi yli 10 miljardin euron.
Iceye ilmoitti keränneensä 450 miljoonaa euroa uutta pääomaa General Atlanticin johtamalla Series F -rahoituskierroksella. Kun mukaan lasketaan nykyisten omistajien osakemyynnit, kierroksen kokonaisarvo ylittää miljardin euron. Yhtiön arvostukseksi määriteltiin yli 10 miljardia euroa.
Yhtiö tunnetaan pienikokoisista SAR-tutkasatelliiteista (Synthetic Aperture Radar), jotka pystyvät kuvaamaan maanpintaa pilvien läpi ja vuorokaudenajasta riippumatta. Iceyen mukaan seitsemän Euroopan valtiota on jo hankkinut yhtiöltä oman kansallisen satelliittijärjestelmänsä.
Rahoituksen avulla Iceye aikoo laajentaa toimintaansa maailmanlaajuisesti sekä kehittää edelleen tiedustelu- ja tilannekuvapalvelujaan. Samalla tuotantokapasiteettia kasvatetaan merkittävästi. Yhtiö valmistaa tällä hetkellä noin 50 satelliittia vuodessa, mutta tavoitteena on nostaa määrä sataan satelliittiin vuodessa vuoteen 2028 mennessä.
Viime vuosi oli Iceyelle vahvan kasvun aikaa. Yhtiö kertoo ylittäneensä 250 miljoonan euron liikevaihdon ja 100 miljoonan euron käyttökatteen. Sopimuskannan arvo on noussut yli 1,5 miljardiin euroon.
Rahoituskierrokseen osallistui useita suomalaisia sijoittajia, kuten Solidium, Tesi, Varma, Ilmarinen ja Nokia. Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard perusteli sijoitusta sillä, että puolustus- ja turvallisuussovelluksissa reaaliaikainen tilannekuva ja luotettavat tietoliikenneyhteydet kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa.
Iceyen toimitusjohtajan Rafal Modrzewski mukaan avaruuspohjainen tiedustelu on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa yhä useammat valtiot haluavat rakentaa omia, riippumattomia tiedustelukykyjään. Yhtiö näkee kysynnän kasvavan erityisesti Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.