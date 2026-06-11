Tekoäly saa Nokian IP-verkoissa rajat ja säännöt

Nokia lisää Network Services Platform -alustaansa agenttipohjaisen tekoälykehyksen, jolla operaattorit voivat käyttää AI-agentteja IP-verkkojen operoinnissa hallitummalla tavalla. Ensimmäinen käytännön sovellus on vianhakuagentti, jonka tarkoitus on nopeuttaa juurisyyanalyysiä ilman että tekoäly pääsee toimimaan operaattorin määrittelemien rajojen ulkopuolella.

Nokian IP-verkkojen hallinta-alusta NSP saa uuden tekoälykerroksen, jossa AI-agenttien toiminta sidotaan verkon reaaliaikaiseen tilannekuvaan, käyttöoikeuksiin ja operaattorin määrittelemiin toimintapolitiikkoihin. Uutuuden ydin ei ole pelkkä kielimallin lisääminen hallintatyökaluun, vaan pyrkimys tehdä tekoälyn ehdotuksista ja toimenpiteistä jäljitettäviä tuotantoverkoissa.

NSP toimii Nokian mukaan pohjana, jonka kautta agentit näkevät verkon topologian, protokollien käyttäytymisen, konfiguraatiotilan, palvelusuhteet ja viimeaikaiset muutokset. Tällä Nokia vastaa yhteen verkkoautomaation keskeiseen ongelmaan. Tekoälystä on rajallisesti hyötyä, jos sen päätelmät perustuvat irralliseen tai vanhentuneeseen dataan.

Ensimmäinen kehykseen rakennettu käyttötapaus on AI-driven Troubleshooting Agent. Sen tehtävä on auttaa operaattoria löytämään IP-verkon ongelmien juurisyitä, vähentää hälytyskohinaa ja muuttaa monimutkaisia vikatilanteita ohjatuiksi työvaiheiksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että operointitiimi saa nopeammin perustellun arvion siitä, liittyykö häiriö esimerkiksi tuoreeseen konfiguraatiomuutokseen, palveluketjuun tai protokollatason poikkeamaan.

Nokia korostaa, että agentit toimivat määriteltyjen turvallisuus- ja hallintarajojen sisällä. Tämä on olennainen rajaus, sillä operaattoriverkoissa tekoälyn ongelma ei ole vain vastausten laatu, vaan myös se, kuka saa muuttaa mitä ja millä perusteella. Selitettävät ja ohjatut toiminnot ovat siksi tärkeämpiä kuin lupaus täysin autonomisesta verkosta.

Kehys tukee myös yhteyksiä ulkoisiin agentteihin uusien tekoälypohjaisten protokollien, kuten Model Context Protocolin, kautta. Tällä Nokia pyrkii asemoimaan NSP:n osaksi laajempaa monitoimittaja- ja monialueverkkojen automaatiota, jossa eri järjestelmien agentit voivat vaihtaa kontekstia keskenään.

Nokia kertoo, että NSP:n uusi laajennus tulee kaupallisesti saataville vuoden 2026 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa kyse on ennen kaikkea luottamusta rakentavasta operointimallista, jossa tekoäly aloittaa korkean hyödyn mutta hallittavasta käyttötapauksesta eli vianhausta.

Operaattoreille merkitys on käytännöllinen. IP-verkkojen monimutkaistuessa tekoälyn arvo syntyy vähemmän näyttävistä automaatiolupauksista ja enemmän siitä, pystyykö se lyhentämään häiriöiden selvitysaikaa ilman uusia riskejä tuotantoverkkoon.