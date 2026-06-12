Altera tuo RF-signaalinkäsittelyn yhdelle FPGA-piirille

Tutka-, puolustus- ja tietoliikennejärjestelmät joutuvat käsittelemään yhä leveämpiä radiokaistoja yhä lyhyemmällä viiveellä. Altera vastaa tähän uudella Agilex 9 Direct RF -sarjan SoC-FPGA:lla, joka tuo RF-muuntimet, ohjelmoitavan logiikan ja prosessoinnin samaan piirikoteloon.

Alteran mukaan IMS2026-tapahtumassa esitellystä Agilex 9 -sarjan AGRW039-piiristä on nyt saatavilla suunnittelunäytteitä. Tuotantosirujen ja kehityskorttien toimitusten on määrä alkaa vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä.

Uusi piiri on suunnattu erityisesti ilmailu-, puolustus-, tutka- ja kehittyneiden tietoliikennejärjestelmien käyttöön. Näissä sovelluksissa signaaleja pitää kaapata, käsitellä ja tuottaa hyvin leveillä kaistoilla. Samalla järjestelmän koon, painon, tehonkulutuksen ja viiveen vaatimukset kiristyvät.

Alteran mukaan uusi Agilex 9 Direct RF kasvattaa laskentakykyä 40 prosenttia pinta-alaa kohti. Logiikan ja DSP-lohkojen tiheys kasvaa 45 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna. Piiri tukee myös DDR5- ja LPDDR5-muisteja.

Oleellista on RF-toimintojen tuominen suoraan FPGA-piirin yhteyteen. Agilex 9 Direct RF sisältää integroidut laajakaistaiset RF-muuntimet, joiden nopeudeksi Altera ilmoittaa 64 GS/s. Kun RF-muunnos, ohjelmoitava logiikka, laskenta ja muistiliitännät ovat samassa paketissa, monipiiristen ratkaisujen tarve vähenee.

Tämä on tärkeää esimerkiksi vaiheistetuissa antenniratkaisuissa ja tutkajärjestelmissä. Altera nostaa esiin kehittyneemmän keilanmuodostuksen sekä niin sanotun datakuution käsittelyn. Käytännössä kyse on siitä, että suuria määriä RF-dataa voidaan käsitellä lähempänä signaalin syntypaikkaa ja pienemmällä viiveellä.

Alteran korttikumppani Spectrum Control näkee kehityksen ennen kaikkea järjestelmäarkkitehtuurin yksinkertaistumisena. Yhtiön teknologiajohtajan Ian Dunnin mukaan integroidut RF-, laskenta- ja muistitoiminnot voivat nopeuttaa kehitystyötä ja tuoda markkinoille aiempaa suorituskykyisempiä RF-ratkaisuja.

Samalla Mouser Electronics muistuttaa olevansa Alteran valtuutettu maailmanlaajuinen jakelija. Mouserin kautta on saatavilla tai tilattavissa yli 7500 Alteran tuotetta. Valikoimaan kuuluvat muun muassa Agilex 3- ja Agilex 5 -FPGA:t ja SoC-piirit sekä Agilex 5 -sarjan E-Series 065B -kehitysalustat.

Agilex 3 -piirit on suunnattu teho- ja kustannustehokkaisiin toteutuksiin. Agilex 5 -piireissä Altera on tuonut FPGA-kankaaseen AI Tensor -lohkoja, joilla parannetaan tekoäly- ja DSP-laskennan hyötysuhdetta. Agilex 5 -sarjan SoC-versioissa on myös Arm-sovellusprosessori, jossa yhdistyvät Cortex-A76- ja Cortex-A55-ytimet.

Mouserin mukaan Agilex 5 soveltuu esimerkiksi konenäköön, teollisuuteen, lääketieteellisiin tekoälylaitteisiin, autonomisiin ajoneuvoihin ja muihin fyysisen tekoälyn sovelluksiin. Kehityskorttien liitäntöihin kuuluvat muun muassa PCIe Gen4, SFP+, HDMI 2.0, DisplayPort 2.0, TSN Ethernet sekä Premium-versiossa QSFP/SFP28-, USB 3.1- ja useat Ethernet-liitännät.